Gửi tiết kiệm ngân hàng - kênh trú ẩn an toàn trong thời bão giá

(VTC News) -

Trong thời điểm nhiều kênh đầu tư liên tục biến động, nhu cầu tìm kiếm một giải pháp tài chính an toàn và ổn định đang ngày càng được nhiều người quan tâm. Thực tế cho thấy, không phải ai cũng có đủ thời gian, kiến thức chuyên sâu và khả năng chấp nhận rủi ro để lướt sóng thị trường.

Đối với phần lớn người dân có tâm lý ăn chắc mặc bền, ưu tiên hàng đầu vẫn là sự an toàn, tính thanh khoản cao và khả năng bảo toàn nguồn vốn tuyệt đối. Chính vì vậy, phương thức gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn luôn là “hầm trú ẩn” vững chắc, dễ tiếp cận và phù hợp nhất với số đông.

Gửi tiết kiệm ngân hàng là gì?

Hiểu đơn giản, gửi tiết kiệm là hình thức khách hàng gửi một khoản tiền vào ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định và nhận lãi suất theo kỳ hạn đã lựa chọn. Đây là sản phẩm tài chính quen thuộc, được nhiều người lựa chọn để tích lũy cho các mục tiêu dài hạn như mua nhà, cưới hỏi, học tập cho con hoặc dự phòng tài chính cá nhân.

Hiện nay, các ngân hàng như MB thường triển khai 2 hình thức chính:

Tiền gửi không kỳ hạn: Là khoản tiền gửi vào ngân hàng nhưng có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Hình thức này có tính linh hoạt cao, phù hợp để làm quỹ dự phòng khẩn cấp hoặc chi tiêu ngắn hạn. Tuy nhiên thì mức lãi suất của loại hình này thường dưới 1%/năm.

Tiền gửi có kỳ hạn: Là khoản tiền được cam kết gửi trong một khoảng thời gian cố định như: 1 - 3 - 6 - 12 tháng hoặc dài hơn. Với hình thức này, người dùng sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng cao hơn. Nếu rút trước hạn, toàn bộ hoặc phần lớn khoản tiền đó sẽ chỉ được tính theo mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất.

Bên cạnh đó, các chuyên gia tài chính MB khuyến nghị áp dụng nguyên tắc “chia trứng nhiều giỏ” bằng cách phân bổ tiền gửi theo nhiều kỳ hạn khác nhau thay vì tập trung vào một sổ duy nhất. Cách này vừa đảm bảo tính linh hoạt khi cần tiền đột xuất, vừa giúp phần vốn còn lại tiếp tục hưởng lãi suất cao.

Hiện nhiều ngân hàng như MB đã tích hợp công cụ tính toán trực tuyến, hỗ trợ người dùng dễ dàng lên kế hoạch gửi tiền chỉ với vài thao tác.

Lập kế hoạch tài chính với lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng hiện nay

Mức sinh lời luôn là yếu tố được người dân quan tâm hàng đầu khi lựa chọn tổ chức tài chính để gửi gắm tài sản. Bước sang giai đoạn quý II/2026, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về chính sách lãi suất giữa các nhóm ngân hàng, mở ra nhiều cơ hội lựa chọn tối ưu cho người gửi tiền.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng hiện được đánh giá là ở mức hợp lý so với bối cảnh kinh tế, đủ để người gửi có được nguồn thu nhập thụ động ổn định mà vẫn đảm bảo sự an toàn cho khoản vốn gốc.

Điều quan trọng là thay vì chỉ nhìn vào lãi suất mà nên so sánh theo từng kỳ hạn như 1 - 3 - 6 - 12 tháng,… và sản phẩm cụ thể. Vì lãi suất tiền gửi tiết kiệm online, tiết kiệm tích lũy hay tiết kiệm bậc thang có thể khác nhau.

Tính đến tháng 5/2026, mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy cho khách hàng cá nhân phổ biến khoảng 4,4% - 4,75%/năm với kỳ hạn 1-3 tháng và khoảng 5,5% - 6,9%/năm với các kỳ hạn 6-12 tháng. Riêng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) lãi suất gửi tiết kiệm đang lên đến 7%/năm, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

MB - cung cấp giải pháp gửi tiết kiệm linh hoạt trên nền tảng số

Nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào? Với vị thế là một trong những định chế tài chính tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) hiện đang cung cấp hệ sinh thái sản phẩm tích lũy vô cùng đa dạng, đáp ứng trọn vẹn mọi phân khúc nhu cầu của khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp.

Không chỉ sở hữu mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cạnh tranh, MB còn đẩy mạnh trải nghiệm gửi tiết kiệm online thông qua App MBBank, giúp khách hàng dễ dàng mở sổ, theo dõi lãi suất, tất toán hoặc tái tục ngay trên điện thoại mà không cần đến quầy giao dịch.

Trong bối cảnh người dân ưu tiên sự an toàn và chủ động tài chính ngày càng được quan tâm, gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn phù hợp với nhiều người để bảo toàn nguồn vốn và xây dựng nền tảng tài chính bền vững cho tương lai.

Khách hàng có thể tải App MBBank hoặc ghé chi nhánh MB gần nhất để lựa chọn kỳ hạn và mức lãi suất phù hợp với nhu cầu của mình. Liên hệ hotline 1900 545 426 để được tư vấn chi tiết hơn về các sản phẩm/dịch vụ.

*Mức lãi suất bên trên được cập nhật đến thời điểm tháng 05/2026.