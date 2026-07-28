Thị trường xe máy xăng duy trì tăng trưởng song song với xe điện mở rộng

(VTC News) -

Tín hiệu tích cực với cả xe xăng, xe điện

Thị trường xe máy chạy động cơ đốt trong tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026, trong bối cảnh ngày càng có nhiều mẫu xe điện gia nhập thị trường.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán hàng của 5 thành viên gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Suzuki Việt Nam, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam đạt 729.121 xe trong quý I/2026, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Sang quý II, các doanh nghiệp thành viên VAMM bán ra 638.431 xe, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường ghi nhận mức tăng trưởng dương, phản ánh sức mua ổn định của phân khúc xe máy động cơ đốt trong dù thị trường đang chứng kiến sự mở rộng nhanh của xe máy điện. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Là doanh nghiệp có thị phần lớn nhất trong VAMM, kết quả kinh doanh của Honda Việt Nam (HVN) cũng phản ánh xu hướng tích cực của thị trường.

Bước sang năm tài chính 2026-2027, doanh số của Honda tiếp tục duy trì ổn định. Doanh số tháng 6 đạt 172.299 xe, tăng 4,7%. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường xe máy bão hoà như hiện nay.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Honda Việt Nam tiêu thụ 1.128.666 xe, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Thêm nhiều lựa chọn cho người dùng

Cùng với tín hiệu tích cực về doanh số, thị trường xe máy Việt Nam cũng chứng kiến sự đa dạng hơn về danh mục sản phẩm khi các doanh nghiệp đồng thời mở rộng cả xe máy động cơ đốt trong và xe máy điện.

Ở phân khúc xe xăng, Honda Việt Nam liên tục bổ sung các mẫu xe mới trong năm 2026. Tháng 8, hãng giới thiệu Vario 125 hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe đầu tiên được hãng phân phối chính thức tại Việt Nam trang bị động cơ đạt chuẩn EURO 4, khẳng định cam kết chủ động hướng tới giao thông bền vững hơn và nỗ lực của HVN trong việc cung cấp các giải pháp giao thông thân thiện với môi trường cho một tương lai xanh hơn.

Honda Vario 125 tiếp tục là sản phẩm hướng tới giao thông bền vững. (Ảnh: HVN)

Trước đó, Honda cũng ra mắt các phiên bản mới của SH160i, SH125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS 2026, tập trung nâng cấp thiết kế, trang bị và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

Lead ABS 2026 có nhiều cải tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bên cạnh xe máy động cơ đốt trong, Honda cũng tiếp tục mở rộng danh mục xe điện với việc mở bán hai mẫu Honda CUV e: và Honda UC3, đồng thời triển khai hệ thống trạm sạc và đổi pin tại các thành phố lớn.

Đáng chú ý, bên cạnh mức giá niêm yết, Honda áp dụng chương trình tặng voucher 22 triệu đồng cho mẫu Honda UC3 trong giai đoạn đầu mở bán, đưa giá thực tế xuống còn 56,5-57,9 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo Honda, mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá bán của cùng mẫu xe tại thị trường Thái Lan (khoảng 105 triệu đồng), qua đó góp phần tăng sức cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận xe điện cho người tiêu dùng Việt Nam.

Honda UC3 cùng hệ thống trạm sạc. (Ảnh: HVN)

Việc đồng thời phát triển cả xe máy động cơ đốt trong và xe máy điện cho thấy thị trường đang vận động theo hướng đa dạng hóa sản phẩm thay vì tập trung vào một công nghệ duy nhất. Trong khi xe điện tạo thêm lựa chọn cho những nhóm khách hàng mới, xe máy động cơ đốt trong vẫn duy trì sức hút nhờ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày, từ di chuyển cá nhân đến phục vụ công việc và kinh doanh.

Kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2026 cho thấy sự phát triển của xe điện chưa làm thay đổi xu hướng tăng trưởng của thị trường xe máy động cơ đốt trong. Thay vào đó, hai phân khúc đang cùng góp phần mở rộng quy mô thị trường, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.