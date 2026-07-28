'Sát thủ' cao gần 2m Mitchell Baker gửi cảnh báo tới tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Tối 28/7, đội tuyển Indonesia bắt đầu hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng màn đối đầu với đội tuyển Campuchia. Không có bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng xứ vạn đảo thắng thuyết phục với tỉ số 5-1. Kết quả này nằm trong dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ. Sự chú ý đổ dồn vào cá nhân Mitchell Baker - người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Mitchell Baker đánh đấu màn chào sân ASEAN Cup 2026 bằng cú đánh đầu ghi bàn mở tỉ số trận đấu từ đường chuyền của Thom Haye. Chỉ ít phút sau, đến lượt Eliano Reijnders kiến tạo từ cánh phải để cầu thủ sinh năm 2006 ghi bàn thắng thứ hai. Sang hiệp 2, Baker đánh đầu nâng tỉ số lên 4-1 rồi được đưa ra nghỉ.

Mitchell Baker tỏa sáng ở ASEAN Cup 2026.

56 phút có mặt trên sân là đủ để Matthew Baker thể hiện màu sắc riêng biệt, hiếm thấy trên hàng công của đội tuyển Indonesia. Trước đây, quốc gia này vẫn có nhiều tiền đạo nhập tịch cao lớn, nhưng để chiếm ưu thế tuyệt đối như Baker không phải chuyện dễ dàng.

Tiền đạo sinh năm 2006 mới chính thức trở thành công dân Indonesia trong tháng 7/2026. Anh có mẹ mang dòng máu Indonesia. Ông bà ngoại của cầu thủ này sinh ra tại Yogyakarta và Semarang. Mitchell Baker sinh ra tại Australia trước khi chuyển sang Mỹ chơi bóng.

Anh nổi lên ở các giải bóng đá học đường, liên tục ghi bàn nhờ khả năng di chuyển thông minh, chiều cao ấn tượng và chiến thắng trong nhiều pha tranh chấp tay đôi.

Khi còn thi đấu ở cấp độ trung học cho Black Rock FC - nơi liên kết đào tạo bóng đá của trường Northwood (New York), Mitchell Baker ghi 141 bàn trong hơn 2 mùa giải và được xác nhận là cầu thủ học đường giữ kỉ lục của trường. Năm 2023, Baker trở thành cầu thủ xuất sắc nhất ở cấp độ trung học.

Hiện nay, Mitchell Baker thi đấu cho Vermont Green FC (USL League Two, Mỹ) theo hợp đồng cho mượn từ đội bóng của Đại học Georgetown. Đầu năm 2026, Baker được Colorado Rapids lựa chọn tại MLS SuperDraft, dự kiến gia nhập đội bóng mới vào cuối năm.