Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/6/2026 - XSDN 10/6

XSDN 10/6. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 10/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 10/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/6/2026 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 10/6/2026

Xem lại KQXSDN các kỳ trước

- XSDN 3/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 3/6/2026 như sau:

XSDN 3/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 3/6/2026.

- XSDN 27/5/2026

Kết quả xổ số ngày 27/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng có giải đặc biệt là 738909 và các hạng giải khác như sau:

XSDN 27/5, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 27/5/2026.

- XSDN 20/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công bố kết quả xổ số ngày 20/5/2026 với giải đặc biệt là 325697 và các hạng giải khác như sau:

XSDN 20/5, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 20/5/2026.

- XSDN 13/5/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai (XSDN) ngày 13/5/2026 có giải đặc biệt là 077915 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 13/5, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 13/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ 3: Đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Gồm đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.