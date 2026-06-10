Người phụ nữ Hà Nội nấu cơm, mở cửa đón hơn 70 sĩ tử và phụ huynh ở miễn phí

(VTC News) -

Hơn 70 thí sinh và phụ huynh đăng ký ăn nghỉ miễn phí tại nhà chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1979, trú tại Hà Nội) trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Để chuẩn bị đón những vị khách đặc biệt, gia đình chị Vân Anh lên thực đơn, đặt thực phẩm và sắp xếp thêm phòng nghỉ từ nhiều ngày trước.

Chị Vân Anh chia sẻ quyết định hỗ trợ thí sinh vì khu vực quanh điểm thi không nhiều nhà nghỉ hay quán ăn, trong khi nhiều học sinh phải di chuyển từ các xã xa. Điều này khiến không ít phụ huynh và thí sinh gặp khó khăn trong việc ăn uống, nghỉ ngơi trong những ngày thi. Nghĩ là làm, chị quyết định dành khoảng sân rộng của gia đình làm nơi phục vụ bữa ăn miễn phí, đồng thời sắp xếp thêm chỗ nghỉ cho những em có nhu cầu.

Thông tin vừa được đăng tải, điện thoại của chị liên tục nhận được cuộc gọi đăng ký. Đến nay, khoảng 80 người gồm thí sinh và phụ huynh đã liên hệ. Nhiều em đến từ các trường THPT Đồng Quan, THPT Phú Xuyên A, THPT Tân Dân. Có những gia đình ở cách điểm thi hơn 30km.

Bữa cơm chị Vân Anh chuẩn bị cho các sĩ tử vào mùa thi năm trước. (Ảnh: NVCC)

“Hôm qua vẫn có gia đình đăng ký. Thấy các cháu ở xa quá nên tôi nhận thêm 3 cháu nữa. Điều tiếc nhất là giờ phải dừng lại vì gia đình không thể đáp ứng thêm. Đã làm thì phải đảm bảo chất lượng và an toàn cho các cháu”, chị nói.

Bữa cơm sẽ được chuẩn bị vào trưa 11/6, ngày các thí sinh bước vào buổi thi đầu tiên và phải ở lại điểm thi cả ngày. Với hơn 70 người đăng ký, chị dự kiến sẽ bày khoảng 12 mâm cơm.

Thực đơn được chị cân nhắc kỹ từ nhiều ngày trước. Không phải những món cầu kỳ, tất cả đều hướng tới sự đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp với học sinh trong những ngày hè nóng bức.

“Sẽ có sườn xào chua ngọt, thịt chiên xù, thịt bò xào và hoa quả tráng miệng”, chị vừa liệt kê vừa nhẩm tính lượng thực phẩm cần chuẩn bị.

Để chuẩn bị cho bữa cơm đông người, nhiều ngày nay chị đã lên danh sách mua sắm chi tiết. Gia vị được mua sẵn từ trước, rau có thể tận dụng từ vườn nhà, còn thịt được đặt trước để đảm bảo nguồn thực phẩm tươi ngon.

Theo tính toán của chị, riêng sườn sẽ cần khoảng 12kg, thịt chiên xù khoảng 3-4kg, thịt bò cũng từ 3-4kg. Để hoàn thành bữa ăn, chị Vân Anh có sự hỗ trợ của người thân, một số đồng nghiệp và cả những phụ huynh khi đưa con đi thi.

Sau hai năm triển khai, gia đình chị Vân Anh dự kiến sẽ tiếp tục duy trì mô hình hỗ trợ ăn nghỉ miễn phí cho thí sinh trong các mùa thi tới. Chị chia sẻ chỉ cần còn những học sinh ở xa phải đến dự thi tại điểm thi gần nhà, gia đình sẽ cố gắng thu xếp để đồng hành và hỗ trợ các em trong khả năng của mình.