Lỗi nào thí sinh bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi tốt nghiệp THPT 2026?

(VTC News) -

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sắp diễn ra với sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, việc nắm rõ quy chế thi là yêu cầu quan trọng để tránh những vi phạm đáng tiếc ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi.

Tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi quán triệt nghiêm túc quy chế tới cán bộ coi thi và thí sinh nhằm hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm.

Theo quy định hiện hành, thí sinh nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác trong giờ làm bài sẽ bị khiển trách. Hình thức xử lý này do giám thị quyết định và được lập biên bản tại phòng thi. Đáng chú ý, thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

Mức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng đối với thí sinh đã bị khiển trách nhưng tiếp tục vi phạm; trao đổi giấy nháp; chép bài của người khác hoặc để người khác chép bài của mình. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi vi phạm.

Thí sinh bị cho điểm 0 nếu bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn, thí sinh có thể bị đình chỉ thi ngay tại phòng thi. Các trường hợp bị đình chỉ gồm: đã bị cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm; mang vật dụng trái phép vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận thông tin từ bên ngoài vào phòng thi; có hành vi gây gổ, đe dọa người làm nhiệm vụ thi hoặc thí sinh khác; không chấp hành hướng dẫn của giám thị và những người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Gia đình cần căn dặn thí sinh kỹ càng, thực hiện đúng hướng dẫn của giám thị và nắm vững quy chế thi tốt nghiệp THPT để tránh vi phạm. (Ảnh minh họa)

Trong số các lỗi vi phạm, mang điện thoại di động vào phòng thi là trường hợp thường xuyên được nhắc nhở. Theo quy chế, điện thoại và các thiết bị có chức năng thu, phát thông tin đều là vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Khi bị đình chỉ, thí sinh sẽ nhận điểm 0 đối với bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi còn lại. Đồng thời, kết quả toàn bộ các bài thi hoặc môn thi của kỳ thi năm đó cũng bị hủy.

Để tránh vi phạm quy chế, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Các nhà trường lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ tư trang trước khi vào điểm thi, tuyệt đối không mang điện thoại hoặc các thiết bị điện tử theo thói quen hằng ngày. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến kết quả của cả kỳ thi bị ảnh hưởng.