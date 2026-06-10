XSMN 10/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/6/2026

XSMN thứ 4 ngày 10/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 10/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 10/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 4 - KQXSMN mới nhất

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- XSMN 8/6/2026. Xem lại KQXSMN ngày 8/6/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8/6/2026, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 8/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 8/6/2026.

- XSMN 7/6/2026. Xem lại KQXSMN ngày 7/6/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7/6/2026, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 7/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 7/6/2026.

- XSMN 6/6/2026. Xem lại KQXSMN ngày 6/6/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6/6/2026, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 6/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 6/6/2026.

- XSMN 5/6/2026. Xem lại KQXSMN ngày 5/6/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5/6/2026, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 5/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 5/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành mở thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành tổ chức quay số tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành quay số tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành mở thưởng tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành quay số tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành quay số tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần chú ý thời hạn nhận giải, trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, có trách nhiệm bảo mật thông tin người trúng và thực hiện chi trả đầy đủ giải thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi trúng thưởng xổ số, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền tại khu vực miền Nam để làm thủ tục lĩnh thưởng theo quy định.

- Hình thức đổi thưởng tại đại lý được nhiều người lựa chọn vì nhanh chóng và thuận tiện, tuy nhiên người trúng sẽ phải trả phí hoa hồng đổi vé dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người chơi sẽ nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào như khi đổi tại đại lý.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời hỗ trợ tra cứu KQXS các kỳ trước nhanh chóng và thuận tiện.