XSMN 7/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/6/2026

XSMN chủ nhật ngày 7/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 7/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 7/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/6/2026 - Xổ số miền Nam chủ nhật - KQXSMN mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ tiến hành quay số ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ tiến hành mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ tiến hành tổ chức quay số ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ tiến hành quay số ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ tiến hành mở thưởng ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ tiến hành quay số ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ tiến hành quay số ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đến các đại lý vé số gần nhất để thực hiện đổi thưởng, tuy nhiên sẽ phải chịu khoản phí hoa hồng dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Ngoài ra, người chơi cũng có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết theo tỉnh được in trên vé để lĩnh thưởng. Hình thức này an toàn hơn và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí giao dịch nào.

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi tiến hành thủ tục nhận thưởng, người trúng giải cần mang theo một trong các giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc sổ hộ khẩu có tên người nhận để phục vụ việc xác minh thông tin.

- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay, người trúng thưởng phải chuẩn bị giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng quy định để đảm bảo thủ tục được chấp thuận.

- Đối với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người nhận thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

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