XSMN 4/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 4/6/2026

XSMN thứ 5 ngày 4/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 4/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 4/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 4/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 4/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 5 - KQXSMN mới nhất

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- XSMN 2/6/2026. Xem lại KQXSMN ngày 2/6/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2/6/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 2/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 2/6/2026.

- XSMN 1/6/2026. Xem lại KQXSMN ngày 1/6/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 1/6/2026, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 1/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 1/6/2026.

- XSMN 31/5/2026. Xem lại KQXSMN ngày 31/5/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 31/5/2026, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 31/5, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 31/5/2026.

- XSMN 30/5/2026. Xem lại KQXSMN ngày 30/5/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 30/5/2026, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 30/5, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 30/5/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ mở thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ tổ chức quay số tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ quay số tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ mở thưởng tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ quay số tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ quay số tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG).

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Để hoàn tất thủ tục nhận thưởng, người trúng giải cần xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực như căn cước công dân, CMND, sổ hộ khẩu có tên người nhận, giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu để đối chiếu và xác minh thông tin.

- Nếu không thể trực tiếp đến nhận giải, người trúng thưởng có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay. Khi đó, cần chuẩn bị đầy đủ giấy ủy quyền và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của đơn vị trả thưởng.

- Với các giải thưởng có giá trị vượt mức 10 triệu đồng, người nhận giải sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật trước khi được chi trả tiền thưởng.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hằng ngày trên VTC News trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Chỉ cần truy cập website để cập nhật kết quả mới nhất một cách nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Một phương thức khác là tra cứu qua tin nhắn SMS theo cú pháp được in trên vé số. Kết quả sẽ được gửi trực tiếp về điện thoại, tuy nhiên người dùng sẽ phải trả cước phí cho mỗi tin nhắn tra cứu.

- Ngoài ra, chương trình quay số mở thưởng XSMN cũng được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình vào khoảng 16h15 mỗi ngày. Để theo dõi thuận tiện, người xem cần biết trước đài xổ số nào thực hiện quay thưởng trong ngày.

- Nếu muốn chứng kiến toàn bộ quá trình quay số, người chơi có thể đến trực tiếp địa điểm tổ chức mở thưởng. Trường hợp sở hữu vé trúng giải, bạn cũng có thể thực hiện thủ tục nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời hỗ trợ tra cứu KQXS các kỳ trước nhanh chóng và thuận tiện.