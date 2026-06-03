Sếp tôi nói muốn ngắt kết nối sau giờ làm thì sang công ty khác

(VTC News) -

"Công việc đòi hỏi các bạn phải sẵn sàng phản hồi bất cứ lúc nào tôi gọi hoặc nhắn tin, xử lý công việc bất cứ lúc nào tôi yêu cầu. Đừng nói với tôi về quyền ngắt kết nối khi hết giờ làm việc. Các bạn muốn ngắt kết nối thì có quyền lựa chọn sang công ty khác", sếp tôi thẳng thừng và gay gắt nói trong cuộc họp, sau khi anh khiển trách một nhân viên trẻ.

Tối Chủ nhật trước, sếp không thể liên lạc được với cậu ấy lúc hơn 23h vì muốn trao đổi ngay về một ý tưởng mới nảy ra làm anh tâm đắc. Sáng thứ Hai, khi bị khiển trách, đồng nghiệp trẻ này của tôi nói rằng lúc đó mình đã ngủ, điện thoại tắt tiếng để có thể ngủ ngon.

Đáp lại lời vặn hỏi của sếp về quy định phải luôn giữ liên lạc, cậu nói đó là thời gian nghỉ, là thời gian riêng tư, đồng thời nói về sự cần thiết phải cân bằng công việc với đời sống cá nhân, rằng ngoài giờ làm việc nhân viên cần được ngắt kết nối để dành thời gian cho bản thân và gia đình, tái tạo năng lượng.

Sếp tôi không phản bác những lập luận của cậu, chỉ chốt hạ bằng một câu khá phũ như trên, thông điệp rất rõ ràng: Muốn làm việc ở đây thì phải chấp nhận giữ liên lạc và phản hồi bất cứ lúc nào, dù là giờ nghỉ hay ngày lễ.

Nhiều người sếp coi nhân viên không nhận tin nhắn ngoài giờ là vô trách nhiệm. (Ảnh minh họa: AI)

Cuộc tranh luận trên phản ánh một khoảng cách ngày càng lớn giữa kỳ vọng của người lao động trẻ và tư duy quản trị truyền thống. Ở cái thời mà ngày càng nhiều người kiệt sức vì áp lực công việc, vấn đề "quyền ngắt kết nối sau giờ làm" được đề cập ngày càng nhiều trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chỉ một số rất ít công ty có sự rạch ròi giữa giờ làm và giờ nghỉ, nhân viên được quyền không đọc và phản hồi email, tin nhắn công việc trong giờ nghỉ trừ những tình huống đặc biệt, khẩn cấp.

Cũng chỉ có rất ít người lao động dám thẳng thắn từ chối những cuộc tương tác công việc sau giờ làm. Như ở công ty tôi, từ khi tôi vào làm, đây là lần đầu tiên có nhân viên dám nêu vấn đề đó và bị "dập" ngay lập tức.

Suốt nhiều năm làm việc, với tôi, nhận thông báo ngoài giờ là chuyện cơm bữa. Quanh năm suốt tháng, trí não chưa bao giờ được ngắt khỏi mạch công việc để thực sự nghỉ ngơi, đến nỗi tôi bị ám ảnh bởi tiếng chuông điện thoại và âm báo tin nhắn của sếp và các nhóm trao đổi công việc, hễ nghe thấy là tim đập nhanh, người căng thẳng.

"Nhiệt huyết, hết mình vì công việc" là điều luôn được sếp đề cao và biểu hiện của nó là luôn sẵn sàng tiếp nhận, phản hồi và đáp ứng mọi yêu cầu của công ty. Nhân viên có tinh thần trách nhiệm không thể nói "đây là giờ nghỉ" hay "tôi đang nghỉ phép" để phớt lờ hay trì hoãn email, tin nhắn.

Luôn duy trì kết nối trở thành nghĩa vụ ngầm không cần ghi trong hợp đồng lao động nhưng chúng tôi buộc phải tuân thủ nếu muốn giữ vị trí. Những nhân viên khác có bất bình không? Chắc chắn là có, và cũng mong "cuộc khởi nghĩa" của cậu nhân viên gen Z kia có chút tác dụng gì đó, nhưng kết quả là họ nhận thêm một lời cảnh cáo đanh thép từ sếp.

Mọi người chấp nhận thực tế rằng muốn giữ việc làm thì phải trực tuyến 100% thời gian. Dù biết đó là một dạng làm thêm giờ không được tính công, họ vẫn phải chấp nhận khi mà việc duy trì kết nối công việc 24/7 đang là xu hướng chiếm ưu thế, sang công ty khác làm thì vẫn phải chịu như vậy, chẳng ai dám mạo hiểm khi mà tìm việc chẳng phải dễ dàng, nhất là những người đã qua "độ tuổi vàng".

Tôi và nhiều đồng nghiệp khác chỉ âm thầm hy vọng một ngày nào đó, quyền ngắt kết nối sau giờ làm của người lao động được đưa vào luật, như nhiều quốc gia văn minh khác đã thực hiện. Đây là quyền của người lao động không phải theo dõi, đọc hoặc phản hồi các liên lạc liên quan đến công việc ngoài giờ làm việc, chẳng hạn như email, tin nhắn, cuộc gọi từ sếp, đồng nghiệp hoặc khách hàng.

Bản chất của quyền ngắt kết nối không phải là cấm doanh nghiệp liên hệ với nhân viên ngoài giờ. Nó cũng không phải đặc quyền để người lao động từ chối mọi trách nhiệm phát sinh. Mục tiêu là thiết lập nguyên tắc rõ ràng: Thời gian nghỉ ngơi cũng cần được tôn trọng như thời gian làm việc.

Có những công việc, vị trí đặc thù không được phép ngắt liên lạc, chẳng hạn kỹ sư vận hành hệ thống quan trọng phải sẵn sàng phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố. Thế nhưng đó là những trường hợp đặc thù, đi kèm trách nhiệm và chế độ đãi ngộ tương ứng. Nội dung liên lạc với nhân viên ngoài giờ chỉ nên thu hẹp trong phạm vi những việc không thể trì hoãn.

Sẽ là lạm dụng, gây lãng phí sức lực, năng lượng của người lao động nếu vị sếp đêm khuya gọi cho nhân viên chỉ để truyền đạt những ý tưởng hay yêu cầu bất chợt nảy ra trong đầu. Nói ra ngay thay vì để sáng mai, sếp sẽ gạt được ra khỏi tâm trí mình một đầu việc - nhưng cái gánh nặng không đáng ấy sẽ chất lên nhân viên, người sẽ phải tư duy, trăn trở, căng thẳng về nó đến mức khó ngủ cả đêm dù chỉ được trả lương 8 giờ hành chính.

Quốc hội dự kiến xem xét sửa đổi Bộ luật Lao động vào tháng 10/2026, rất mong các nhà làm luật nghiên cứu bổ sung "quyền được ngắt kết nối" vì điều này không chỉ bảo vệ người lao động, mà còn là bước điều chỉnh để thích ứng với môi trường lao động số, văn minh công sở đang thay đổi từng ngày.

Nếu ngắt kết nối là quyền của người lao động được luật pháp quy định, chắc chắn cậu đồng nghiệp gen Z của tôi đã không ở tư thế bị phán xử chỉ vì bỏ lỡ cuộc gọi ngẫu hứng của sếp đêm Chủ nhật - cuộc trao đổi hoàn toàn có thể thực hiện vào sáng thứ Hai mà không ảnh hưởng đến tiến độ hay lợi ích công ty.

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