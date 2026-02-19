Nghỉ Tết vẫn bị sếp giao việc, yêu cầu ngày đầu đi làm phải xong

(VTC News) -

Khi tiếng pháo giao thừa vừa dứt, sếp tôi nhắn lên nhóm chat công ty để chúc mừng toàn thể nhân viên: "Chúc mừng một năm mới thật thành công...". Sau vài câu chúc, sếp không quên gài thêm câu cuối: "Mọi người vui chơi vẫn nhớ chú trọng giữ gìn sức khỏe để còn hoàn tất mọi công việc".

Kiểu tin nhắn "nhắc nhẹ" về deadline ngay sau lời chúc Tết vậy đã quá quen thuộc với tôi và các đồng nghiệp.

Tết Nguyên đán, đáng lẽ nhân viên phải được nghỉ ngơi đúng nghĩa - không công việc, không sếp, không deadline... Thế nhưng như trong các kỳ nghỉ khác, sếp tôi vẫn giao việc như bình thường, yêu cầu trả kết quả trong ngày đầu tiên đi làm. Điều này khiến kỳ nghỉ Tết thành chuỗi ngày không thể thảnh thơi mà cứ canh cánh trong lòng nỗi lo.

Nhiều đồng nghiệp của tôi chia sẻ rằng, nỗi sợ lớn nhất trong ngày Tết không phải là chuyện chi tiêu, dọn dẹp nhà cửa hay đối phó với những câu hỏi kém duyên về thu nhập, cưới xin, sinh nở, mà là tiếng chuông thông báo từ các nhóm chat công việc. Một lời nhắn ngắn gọn: "Em xem qua cái này, mùng 7 đi làm gửi lại anh nhé" từ phía sếp đủ sức làm hỏng cả một bữa cơm tất niên hay buổi gặp mặt họ hàng vui vẻ.

Ngày nghỉ Tết Nguyên đán, sếp tôi vẫn giao việc. (Ảnh minh họa: AI)

Đây là hình thức chiếm dụng thời gian nghỉ. Lúc này, tôi vẫn đang được nghỉ theo luật lao động, nhưng để đáp ứng yêu cầu của sếp thì tôi buộc phải dành thời gian giải quyết công việc trong thời gian này.

Nhiều người quản lý dường như sợ nhân viên nghỉ nhiều sẽ không còn "quen" việc, cho rằng nếu kỳ nghỉ quá dài thì nhân viên nên "tranh thủ" làm việc, thay vì coi đó là cơ hội hiếm có để tái tạo sức lao động.

Lối tư duy "tiện tay giao việc" thường được ngụy trang bằng những mỹ từ như tinh thần trách nhiệm, cống hiến, nhiệt huyết... Nhưng sự thật là nếu một kế hoạch cần phải hoàn thiện vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, kế hoạch đó được lập sai thời điểm, hoặc là khả năng quản trị thời gian của vị sếp đang có vấn đề.

Giao việc vào kỳ nghỉ không chứng minh rằng doanh nghiệp đó chuyên nghiệp, mạnh mẽ chạy đua với thời gian, mà nó cho thấy sự thiếu tôn trọng ranh giới cá nhân. Sếp gửi yêu cầu vào ngày Tết là đặt nhân viên vào một thế kẹt. Phản hồi thì mất Tết, mà im lặng thì bị coi là thiếu nhiệt huyết, thậm chí vô trách nhiêm, vô kỷ luật.

Tôi nghĩ, sự cống hiến của nhân viên không được đo bằng việc họ có sẵn sàng mở laptop giữa tiếng nhạc xuân hay không. Cả năm qua, họ đã cống hiến hết sức mình rồi. Nếu nhân viên tiếp tục bị "vắt" sức lực và tâm trí trong kỳ nghỉ, họ sẽ quay lại văn phòng với sự uể oải, kèm theo đó là tâm lý đối phó thay vì sự sáng tạo, tươi mới.

Sếp giỏi không hẳn là người giữ cho bộ máy chạy 24/7 mà là người biết sắp xếp để máy có thời gian bảo dưỡng. Tết là dịp để người ta "sạc" lại năng lượng, chăm sóc mối quan hệ gia đình và sức khỏe vốn đã bị công việc bào mòn suốt cả năm. Nếu ngay cả những ngày này cũng bị chiếm dụng, nhân viên sẽ bị biến thành những cỗ máy, mà máy làm mãi không nghỉ thì cũng rệu rạo.

Một doanh nghiệp mạnh là doanh nghiệp mà ở đó, nhân viên có thể tự hào nói rằng: "Tết này tôi đã nghỉ ngơi thật sự để sẵn sàng cho năm mới".

Sếp giao việc vào ngày Tết có thể giúp dự án chạy nhanh thêm vài ngày, nhưng sẽ làm mất đi sự gắn kết dài hạn. Suy cho cùng, công việc là để phục vụ cuộc sống, chứ không phải để "nuốt chửng" lấy sức khỏe, tinh thần, thể chất đến khô kiệt.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.