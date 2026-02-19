(VTC News) -

Anh Nguyễn Minh Luân, một môi giới nhà đất lâu năm tại Hà Nội chia sẻ, ngay sau Tết Nguyên đán, lượng tìm kiếm đất nền thường tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực vùng ven và các nơi xuất hiện thông tin quy hoạch.

Đầu năm dòng tiền trong dân bước vào trạng thái dư tạm thời, vì vậy nếu có sản phẩm đẹp, giá tốt, người mua sẽ sẵn sàng xuống tiền ngay.

Theo anh, sau kỳ nghỉ Tết, nhiều gia đình vừa nhận thưởng, chốt lãi kinh doanh hoặc có khoản tiết kiệm chưa cần sử dụng ngay. Khi chưa phát sinh nhu cầu tiêu dùng cấp thiết, nhà đầu tư có xu hướng tìm tài sản có khả năng tăng giá cao nhất thay vì khai thác ngay. Đất nền đáp ứng đúng tiêu chí này bởi giá trị của nó phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tương lai hơn là khả năng sử dụng tức thì.

Bên cạnh đó, giai đoạn đầu năm cũng là lúc tín dụng còn “dư địa”. Ngân hàng bước vào chu kỳ giải ngân mới, lãi suất ưu đãi thường được tung ra để kích cầu sản xuất kinh doanh. Khi chi phí vốn thấp và dòng tiền dồi dào, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tăng lên. Họ sẵn sàng xuống tiền vào những tài sản phụ thuộc nhiều vào quy hoạch, hạ tầng và tăng trưởng dài hạn - đặc trưng của đất nền.

Có nên mua nhà đất sau Tết Nguyên đán? (Ảnh minh hoạ)

Một yếu tố khác là thông tin. Nhiều địa phương công bố kế hoạch phát triển, đầu tư công hoặc điều chỉnh quy hoạch trong nửa đầu năm. Tin tức tạo kỳ vọng, còn kỳ vọng tạo thanh khoản. Vì vậy đất thường “chạy” trước, phản ánh dự đoán về tương lai thay vì nhu cầu hiện tại.

Trong khi đó, theo ông Giang Anh Tuấn, Giám đốc sàn bất động sản Tuấn Anh, sau khi kỳ nghỉ Tết, lượng người đi xem nhà chưa nhiều, nên người mua có nhiều thời gian khảo sát, so sánh vị trí, giá bán và chất lượng. Những căn nhà phù hợp không bị tranh mua gấp gáp như các giai đoạn cao điểm giữa năm.

Ngoài ra, tâm lý đầu năm cũng tạo ra lợi thế nhất định. Nhiều chủ nhà hoặc chủ đầu tư muốn có giao dịch “mở hàng” để lấy may nên sẵn sàng thương lượng mềm hơn. Không ít trường hợp người mua đạt được mức giá tốt hơn dự kiến hoặc được hỗ trợ chi phí nội thất, phí sang tên.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp địa ốc thường tung chính sách bán hàng đầu năm nhằm kích hoạt thanh khoản sớm. Khuyến mãi, chiết khấu hoặc ưu đãi lãi suất xuất hiện nhiều hơn so với các thời điểm thị trường sôi động.

Theo các chuyên gia, mua nhà sau Tết Nguyên đán, người mua cũng sẽ có thêm nhiều thời gian để lựa chọn và sắp xếp tài chính và không bị tâm lý gấp gáp làm ảnh hưởng đến những quyết định của mình.

Mỗi thời điểm đều có ưu, nhược điểm riêng và đôi khi thời điểm quyết định xuống tiền còn mang tính cảm xúc của mỗi người. Điều quan trọng người mua cần lưu ý trước khi mua nhà là tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng, tránh các rủi ro về pháp lý, quy hoạch. Ngoài ra, việc định giá bất động sản khi mua cũng cần phải được thực hiện cẩn thận, giúp bạn tránh tâm lý "mua hớ" với giá quá cao so với thị trường và giá trị thực của bất động sản.

Đối với người phải dùng đòn bẩy tài chính khi mua nhà thì cần quan tâm đến các yếu tố sau: lãi vay và điều kiện của gói vay; tính ổn định trong thu nhập; khoản tiền trả ngân hàng mỗi tháng chiếm cơ cấu bao nhiêu trong chi tiêu của người mua. Thông thường con số tối đa 30% tổng thu nhập, hoặc tối đa 70% số tiền người mua tiết kiệm được hàng tháng là mức an toàn nên cân nhắc.

Người mua cũng cần lưu ý các phương án dự phòng rủi ro khi thu nhập bị ảnh hưởng như bảo hiểm, quỹ dự phòng...

TS. Đinh Thế Hiển cũng đưa ra lưu ý cho nhà đầu tư bất động sản năm 2026 là thị trường sẽ không tăng trưởng trên diện rộng. Thay vào đó, dòng vốn sẽ tập trung rõ rệt vào một số khu vực và phân khúc cụ thể.

Theo ông, Hà Nội đã trải qua giai đoạn tăng giá mạnh trong đầu năm, trong khi các động lực phát triển mới chưa thực sự rõ ràng. Ngược lại, khu vực TP.HCM mở rộng, cùng một phần Đồng Nai và Long An, đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về hạ tầng, kinh tế và dân số, có khả năng trở thành tâm điểm của dòng vốn trong những năm tới.

Với quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa cao và nguồn lực đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, khu vực kinh tế phía Nam tiếp tục giữ vai trò đầu tàu. Trong ít nhất ba năm tới, Nhà nước tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho khu vực này, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1 triệu tỷ đồng, chưa kể các dự án hạ tầng giao thông lớn như đường bộ cao tốc, vành đai… với khả năng triển khai hàng trăm km.

Về chính sách tín dụng, ông cho rằng “sẽ không có sự nới lỏng tín dụng bất động sản trên diện rộng. Thực tế, tính đến cuối tháng 11/2025, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng khoảng 16,3%, trong khi tín dụng bất động sản tăng gần 20%, cho thấy lượng tiền bơm ra thị trường khá mạnh. Tuy nhiên, dòng tiền này không tạo sóng đầu cơ rõ rệt, khiến cơ quan quản lý nhận diện rủi ro và chuyển sang kiểm soát chặt chẽ hơn, thay vì siết cứng.

Chính sách tín dụng thời gian tới sẽ mang tính chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nhà ở xã hội, nhà ở thương mại phục vụ nhu cầu ở thực, các dự án chung cư nằm trong định hướng phát triển đô thị của Chính phủ. Những phân khúc này chính là phần nhu cầu thật mà Nhà nước đang hướng dòng vốn vào".