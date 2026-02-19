Ứng dụng phim ngắn bùng nổ lượt tải tại thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Thị trường ứng dụng di động tại Việt Nam đang chứng kiến sự lên ngôi của các nền tảng phim ngắn với định dạng video đứng, thời lượng mỗi tập chỉ từ 1 đến 2 phút.

Thay vì theo dõi các bộ phim dài tập trên các ứng dụng truyền hình trực tuyến truyền thống, người dùng có xu hướng chuyển sang các nội dung có tiết tấu nhanh, đánh vào tâm lý giải trí tức thời.

Dữ liệu từ các đơn vị phân tích cho thấy các ứng dụng này không chỉ thu hút lượng lớn người dùng mới mà còn xác lập kỷ lục về thời gian sử dụng ứng dụng trong các dịp lễ, Tết.

Thống kê về lượt tải các ứng dụng giải trí trên trang SensorTower tại thị trường Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Dẫn đầu danh sách các ứng dụng được tải về nhiều nhất hiện nay là những cái tên như ShortMax, DramaBox và NetShort. Đây là những nền tảng cung cấp kho nội dung đa dạng từ phim tình cảm, gia đình đến hành trình kịch tính, được tối ưu hóa cho trải nghiệm trên điện thoại thông minh.

Theo báo cáo từ Sensor Tower (đơn vị phân tích dữ liệu di động), các ứng dụng này liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu về lượt tải tại Việt Nam trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Sự phổ biến của các nền tảng này đã đẩy nhiều ứng dụng giải trí truyền thống xuống vị trí thấp hơn trong bảng xếp hạng.

DramaWave lọt top 6 ứng dụng có doanh thu cao nhất trên CH Play. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ dừng lại ở lượt tải, doanh thu từ các giao dịch trong ứng dụng phim ngắn cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Người dùng sẵn sàng chi trả các khoản phí nhỏ để mua điểm hoặc mở khóa các tập phim mới thay vì đăng ký gói thuê bao tháng.

Mô hình kinh doanh này giúp các nhà phát triển thu hồi vốn nhanh và tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định tại thị trường Việt Nam, nơi người tiêu dùng đang dần hình thành thói quen thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ giải trí kỹ thuật số.

Sự bùng nổ của phim ngắn đang gây áp lực trực tiếp lên các đơn vị sản xuất nội dung truyền thống và các nền tảng xem phim trả phí. Với ưu thế về tốc độ sản xuất và khả năng lan tỏa nhanh trên các mạng xã hội, phim ngắn đang chiếm lĩnh thị phần của phân khúc khách hàng trẻ tuổi.