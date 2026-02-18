Nga khẳng định tiếp tục hỗ trợ Cuba, chỉ trích lệnh phong tỏa của Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18/2 đã hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tại thủ đô Moscow, trong bối cảnh Nga lên án lệnh phong tỏa mà Mỹ áp đặt đối với Cuba là “bất hợp pháp” và “vô nhân đạo”.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẽ tiếp tục sát cánh cùng Cuba trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư cho tới tài chính, đồng thời chỉ trích chính sách kéo dài hơn 70 năm của Mỹ đối với hòn đảo này.

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi Mỹ kiềm chế các kế hoạch phong tỏa hải quân, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng hợp tác Nga - Cuba gây đe dọa cho lợi ích của Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, mọi vấn đề cần được giải quyết thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau: “Chúng tôi kêu gọi Mỹ hãy thể hiện sự khôn ngoan và cách tiếp cận có trách nhiệm và kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga và Cuba. Chúng tôi sẽ kiên định tiếp tục ủng hộ Cuba và người dân Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.”

Về phía Cuba, Ngoại trưởng Bruno Rodriguez Parrilla bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự suy thoái của trật tự quốc tế và chỉ trích những hành động mà ông cho là vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Parrilla cũng khẳng định quan hệ giữa Nga và Cuba mang tính lịch sử, anh em và chiến lược, đồng thời cho biết các dự án hợp tác song phương đang tiến triển tích cực.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói: “Quan hệ giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Cuba là đặc biệt và chiến lược bất kể hoàn cảnh nào, chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới các mục tiêu đã cùng đặt ra.”

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Cuba sẽ tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Cuba đang thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, sau khi Mỹ tìm cách cắt đứt nguồn cung dầu.

Điện Kremlin cho biết đang thảo luận khả năng Nga gửi dầu thô và nhiên liệu sang Havana để hỗ trợ nước này.