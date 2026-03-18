Công nghệ 18/3: YouTube bắt tay FIFA, Boox ra mắt máy đọc siêu mỏng

(VTC News) -

YouTube hợp tác cùng FIFA cho World Cup 2026

FIFA vừa công bố thỏa thuận hợp tác với YouTube nhằm mở rộng phạm vi phát sóng World Cup 2026. Đây là bước đi tiếp nối sau khi tổ chức ký kết với TikTok hồi tháng 1, cho thấy FIFA đang tận dụng các nền tảng trực tuyến để tối đa hóa doanh thu từ bản quyền truyền hình - nguồn thu lớn nhất của giải đấu.

Logo FIFA và YouTube trong thông báo hợp tác. (Nguồn: FIFA)

Theo thỏa thuận, các đối tác truyền thông của FIFA sẽ có quyền phát trực tiếp một số trận đấu trọn vẹn trên kênh YouTube, đồng thời được phép phát 10 phút đầu của mọi trận để thu hút khán giả chuyển sang xem trên truyền hình. Ngoài ra, họ còn được cung cấp toàn bộ góc quay để tạo nội dung tùy chỉnh, tăng trải nghiệm cho người hâm mộ.

FIFA kỳ vọng sự hợp tác này sẽ giúp khán giả toàn cầu dễ dàng tiếp cận giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại 16 thành phố ở Canada, Mexico và Mỹ. Theo Tổng thư ký Mattias Grafström, đây là cách để World Cup trở thành sự kiện thể thao đơn môn lớn nhất trong lịch sử với sức lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số.

Ra mắt công cụ xác minh con người sau AI mua sắm

World - startup do Sam Altman đồng sáng lập - vừa giới thiệu AgentKit, một công cụ mới giúp xác minh rằng phía sau các tác nhân mua sắm AI thực sự có con người. Đây là bước đi nhằm giải quyết lo ngại về gian lận và spam khi thương mại điện tử ngày càng ứng dụng AI để tự động hóa việc mua sắm.

Thiết bị Orb của World dùng để quét mống mắt, tạo World ID. (Nguồn: Getty Images)

AgentKit hoạt động dựa trên World ID, được tạo ra từ việc quét mống mắt bằng thiết bị Orb. Mã số này cho phép các website xác nhận một người dùng duy nhất đang phê duyệt hành động của AI. Công cụ cũng tích hợp với giao thức thanh toán blockchain x402, giúp các chương trình tự động giao dịch trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo yếu tố "proof of human".

Theo Tiago Sada, Giám đốc sản phẩm của Tools for Humanity, AgentKit giống như việc trao "ủy quyền" cho AI. Các trang web có thể tin tưởng hơn vào giao dịch do agent thực hiện, đồng thời vẫn có quyền chặn người dùng xấu. Hiện AgentKit đang ở giai đoạn beta, kỳ vọng sẽ trở thành chuẩn xác minh trong xu hướng thương mại tác nhân đang bùng nổ.

Máy đọc và viết e-ink siêu mỏng

Boox vừa ra mắt Go 10.3 (Gen 2), chiếc máy đọc E-Ink với độ mỏng chỉ 4,6mm ở bản Standard và 4,8mm ở bản Lumi. Sản phẩm hướng đến người dùng yêu thích trải nghiệm đọc và viết tự nhiên, gần giống giấy thật, đồng thời bổ sung nhiều công cụ hỗ trợ ghi chú.

Boox Go 10.3 Gen 2 với thiết kế siêu mỏng. (Nguồn: Boox)

Điểm nổi bật của bản Lumi là hệ thống đèn trước với tông màu kép, cho phép điều chỉnh ánh sáng lạnh hoặc ấm tùy nhu cầu. Trong khi đó, bản Standard tập trung vào khả năng hiển thị rõ nét dưới ánh sáng mặt trời. Cả hai đều đi kèm bút InkSense Plus hỗ trợ 4.096 mức lực nhấn và nhận diện độ nghiêng, giúp viết và vẽ chính xác hơn.

Boox Go 10.3 Gen 2 chạy Android 15, có 64GB bộ nhớ, pin 3.700mAh dùng được nhiều tuần và hỗ trợ tới 26 định dạng tệp. Giá bán tại Mỹ là 429 USD cho bản Standard và 449 USD cho bản Lumi, hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn cho “digital nomads”.