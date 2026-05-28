Đường quanh Mỹ Đình thành 'sông' sau trận mưa trắng trời

Chiều tối 28/5, bầu trời Hà Nội bất ngờ tối sầm khi những đám mây đen kéo đến dày đặc.

Khoảng 30 phút sau, mưa lớn kèm sấm chớp trút xuống nhiều khu vực của Thủ đô, giúp nền nhiệt giảm mạnh sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Tuy nhiên, cơn mưa xuất hiện đúng giờ tan tầm cũng nhanh chóng khiến giao thông rơi vào cảnh ùn ứ, nhiều tuyến phố ngập sâu.

Tại khu vực phường Từ Liêm, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngập trong nước.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình bị ngập sâu. (Ảnh: Công Phương)

Ghi nhận tại một số tuyến đường quanh khu vực Mỹ Đình, dòng xe nối dài di chuyển chậm giữa dòng nước ngập quá nửa bánh xe máy. Nhiều tài xế xe máy phải dừng lại giữa đường do phương tiện chết máy, sau đó vất vả dắt bộ tìm cách thoát khỏi khu vực ngập sâu.

Ông Nguyễn Văn Hùng (trú tại phố Trần Đình) cho biết đang trên đường đi làm về thì gặp mưa lớn đúng lúc nước bắt đầu dâng nhanh.

“Trời mưa nên không khí dễ chịu hơn hẳn mấy hôm nắng nóng, nhưng đường ngập sâu thế này đi lại rất vất vả. Xe tôi suýt chết máy vì nước ngập gần tới pô”, ông Hùng nói.

Nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu sau trận mưa lớn chiều 28/5. (Ảnh: Mỹ Anh)

Không chỉ khu vực Mỹ Đình, phố Đình Thôn cũng xảy ra tình trạng ngập sâu sau trận mưa lớn chiều cùng ngày. Các phương tiện phải nối đuôi nhau đi qua đoạn ngập với tốc độ chậm, nhiều xe máy phải dắt bộ qua khu vực nước dâng cao.

Chị Trần Thu Hà (trú tại Hà Đông) cho biết mất gần gấp đôi thời gian mới có thể di chuyển qua khu vực Đình Thôn để về nhà.

“Lúc tan tầm đang đông phương tiện thì trời đổ mưa rất to. Có đoạn nước ngập gần hết bánh xe nên nhiều người phải xuống dắt bộ. Tôi đi qua mà nước tràn cả vào giày”, chị Hà chia sẻ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, nhiều ổ mây đối lưu đã hình thành và phát triển trên khu vực các phường, xã như Phúc Thịnh, Đông Anh, Phù Đổng, Vĩnh Thanh và Việt Hưng. Các vùng mây này sau đó tiếp tục mở rộng, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực ở Hà Nội.

Cơ quan khí tượng nhận định từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và ban đêm.

Ngoài Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn trên 70mm. Trong khi đó, nhiều địa phương ở cao nguyên Trung Bộ được dự báo có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ gây gãy đổ cây cối, ảnh hưởng tới giao thông và sinh hoạt của người dân. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.