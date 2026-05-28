Nữ sinh 22 tuổi tại Đại học Princeton nhận điểm A+ nhờ luận văn về kinh tế Việt Nam

Một nữ sinh viên Đại học Princeton (Mỹ), sinh ra tại Nga trong gia đình người Việt, từng sống tại Việt Nam khoảng 6 năm trước khi sang Mỹ du học, lựa chọn nghiên cứu về tác động của chính sách tiền tệ tại Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

Công trình mang tên “The Impact of Inflation Targeting in the Case of Vietnam after the Global Financial Crisis” được hội đồng đánh giá xuất sắc và chấm điểm A+, mức điểm hiếm tại Princeton.

Công trình của nữ sinh ĐH Princeton Dương Chiêu An được đánh giá xuất sắc. (Ảnh NVCC)

Tác giả luận văn là Dương Chiêu An (Anne Duong), 22 tuổi, sinh ra tại Nga trong một gia đình người Việt. Ngày 25/5, tại lễ tốt nghiệp, Chiêu An đã nhận giải thưởng của Đại học Princeton ở lĩnh vực “Chính sách kinh tế”. Cô cũng là một trong số ít sinh viên tốt nghiệp được vinh danh “Highest Honors”.

Khi 7 tuổi, Chiêu An cùng gia đình chuyển về Việt Nam sinh sống trong vài năm trước khi sang Mỹ du học. Dù chỉ gắn bó với Việt Nam trong vài năm tuổi thơ, An cho biết cô luôn cảm nhận được sự kết nối đặc biệt với quê hương và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về nền kinh tế Việt Nam.

Thay vì lựa chọn các chủ đề quen thuộc về kinh tế phương Tây, An quyết định tập trung nghiên cứu chính sách lạm phát mục tiêu của Việt Nam trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính năm 2008.

Luận văn được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận học thuật chuyên sâu, kết hợp giữa các mô hình kinh tế hiện đại và góc nhìn của một sinh viên trưởng thành trong môi trường quốc tế nhưng luôn hướng về Việt Nam.

Dương Chiêu An vinh dự là một trong số rất ít sinh viên tốt nghiệp được vinh danh “Highest Honors”. (Ảnh NVCC)

Vì sao lựa chọn nghiên cứu kinh tế Việt Nam?

Chiêu An cho biết cô chưa từng cân nhắc hướng nghiên cứu nào khác bởi Việt Nam từ lâu đã là mối quan tâm đặc biệt của mình. Ngay từ bài nghiên cứu năm ba (junior paper - nghiên cứu tiền đề cho luận văn tốt nghiệp của sinh viên ngành Kinh tế), cô đã tìm hiểu tác động của dòng vốn FDI từ Trung Quốc đối với tăng trưởng GDP của nhóm nền kinh tế “Tiger Cub”, gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Tiếp nối mối quan tâm đó, trong luận văn tốt nghiệp, nữ sinh Princeton lựa chọn nghiên cứu chính sách tiền tệ và lạm phát mục tiêu tại Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo cô, Việt Nam là một trường hợp đặc biệt đáng nghiên cứu trong bối cảnh các nền kinh tế mới nổi phải đối mặt với nhiều biến động của kinh tế thế giới.

Từ những năm cuối trung học, Chiêu An đã đặc biệt quan tâm đến khu vực Đông Nam Á, nhất là Việt Nam. Bài nghiên cứu kinh tế đầu tiên của cô khi còn học phổ thông cũng tập trung vào vai trò của toàn cầu hóa đối với kinh tế Việt Nam kể từ công cuộc “Đổi mới” năm 1986.

Đối với cột mốc quan trọng nhất của bậc đại học, Chiêu An mong muốn tìm hiểu sâu hơn về tác động của chính sách tiền tệ đối với tăng trưởng GDP của Việt Nam. Cô cho biết mục tiêu của mình là tìm ra những cách tiếp cận định lượng có thể hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiệu quả hơn.

“Nói ngắn gọn, tôi muốn nghiên cứu chính sách tiền tệ của Việt Nam bằng các phương pháp thực nghiệm tiên tiến, với hy vọng đóng góp một góc nhìn hữu ích cho sự phát triển kinh tế của đất nước”, Chiêu An chia sẻ.

Tuy nhiên, cô thừa nhận đây là một đề tài đặc biệt khó đối với một sinh viên đại học đang sinh sống ở nước ngoài và không có nhiều điều kiện tiếp cận thực tế tại Việt Nam.

Theo Chiêu An, thử thách lớn nhất trong quá trình thực hiện luận văn là làm chủ mô hình Bayesian DSGE-VAR. Cô phải tự học ngôn ngữ lập trình Matlab cùng phần mềm Dynare để chạy hàng triệu mô phỏng, mỗi lần xử lý có thể kéo dài nhiều ngày. Có thời điểm, cô phải liên tục theo dõi máy tính trong nhiều ngày để đảm bảo mô hình không gặp lỗi.

Ngoài việc đọc hàng chục công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí kinh tế uy tín, Chiêu An cho biết phần khó nhất không nằm ở việc phân tích kết quả mà là quá trình thiết kế và xây dựng mô hình - công việc đòi hỏi nhiều thời gian thử nghiệm, sửa lỗi và làm lại từ đầu.

Người hướng dẫn luận văn của Chiêu An, Giáo sư Iqbal Zaidi, nhận xét công trình tập trung phân tích tác động của chính sách lạm phát mục tiêu tại Việt Nam thông qua mô hình Bayesian DSGE ước lượng, với trọng tâm là giai đoạn sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo ông, đây có thể là một trong những nghiên cứu đầu tiên theo hướng tiếp cận này đối với trường hợp Việt Nam.

Ông đánh giá cao luận văn và cho rằng việc một sinh viên đại học tại Đại học Princeton có thể xây dựng và ước lượng các mô hình kinh tế lượng phức tạp nhằm giải quyết những câu hỏi chính sách quan trọng là điều đặc biệt đáng ghi nhận.

Theo Giáo sư Zaidi, đây vốn là công việc thường dành cho các nhà kinh tế chuyên nghiệp hoặc nghiên cứu sinh sau đại học. “Tóm lại, tác giả đã lựa chọn một đề tài có tính ứng dụng chính sách rõ ràng, đồng thời thể hiện khả năng làm chủ các phương pháp kinh tế lượng ở mức đáng nể”, ông nhận xét.

Giáo sư cũng cho rằng luận văn được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu sâu rộng, thể hiện năng lực kỹ thuật, tư duy định lượng và kỹ năng trình bày vững vàng. Theo ông, các kết quả thực nghiệm không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn chứa đựng nhiều hàm ý chính sách quan trọng đối với các nền kinh tế mới nổi.

Giáo sư Iqbal Zaidi từng là cố vấn cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Pakistan và là thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của nước này trước khi có hơn 25 năm làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại châu Á và châu Phi. Chiêu An cho biết chính những phản hồi chuyên sâu, sự khích lệ và niềm tin của thầy đã giúp cô theo đuổi và hoàn thành đề tài nghiên cứu đầy tham vọng tại Princeton.

Việt Nam là quê hương

Khi được hỏi Việt Nam có ý nghĩa như thế nào với mình, Chiêu An đề nghị trả lời bằng tiếng Anh để có thể diễn đạt trọn vẹn cảm xúc. Cô nói Việt Nam luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim mình. Dù hành trình trưởng thành gắn với nhiều nền văn hóa khác nhau, phần “Việt Nam” trong con người cô vẫn là yếu tố định hình bản thân cũng như định hướng học thuật và nghiên cứu hiện nay.

“Tôi luôn xem Việt Nam là quê hương, dù đã sống xa rất lâu. Tôi không thể lý giải hoàn toàn sức hút khiến mình luôn hướng về Việt Nam, chỉ biết rằng tôi luôn muốn đóng góp cho Việt Nam bằng bất kỳ cách nào có thể và ở một mức độ nào đó, tôi coi đó là trách nhiệm của mình”, cô chia sẻ.

Khi gia đình chuyển từ Nga về Hà Nội, Chiêu An theo học tại trường của Đại sứ quán Nga nên chưa từng được học tiếng Việt trong môi trường học thuật chính thức. Toàn bộ vốn tiếng Việt của cô chủ yếu đến từ những cuộc trò chuyện với gia đình.Chiêu An cho biết vì tiếng Việt không phải là ngôn ngữ mình sử dụng thành thạo nhất nên cô thường tìm đến những “cầu nối” khác để gắn bó với văn hóa Việt Nam, trong đó ẩm thực là điều gần gũi nhất.

Với cô, món ăn yêu thích nhất luôn là bún chả. “Nếu hỏi những người quen tôi, chắc ai cũng biết tôi rất mê bún chả. Cách gia đình tôi làm món này không giống bất kỳ nhà hàng nào bởi từ khâu chọn nguyên liệu đến khi bày lên bàn ăn đều cần rất nhiều thời gian và sự chăm chút”, cô nói.

Tuy nhiên, với Chiêu An, điều khiến cô yêu bún chả hơn cả hương vị chính là tình yêu cha mẹ gửi gắm trong món ăn ấy. “Tôi luôn nghĩ đến việc bố mẹ đã dành biết bao tâm huyết chỉ để làm món mà tôi thích. Chính điều đó khiến món ăn ấy trở nên đặc biệt với tôi”, Chiêu An chia sẻ.

Chiêu An cho rằng cha mẹ đã giúp mình hiểu thế nào là sự kiên cường của người Việt Nam, cũng như cách biến những ước mơ thành hiện thực bằng sự nỗ lực và bền bỉ: “Tôi biết ơn cha mẹ vô cùng vì họ đã dạy tôi cách trở thành một người Việt Nam, ngay cả khi tôi lớn lên và sống phần lớn cuộc đời ở nơi khác.

Tình yêu và sự trân trọng dành cho Việt Nam luôn theo tôi đến mọi nơi trên thế giới. Có lẽ không điều gì khiến tôi cảm thấy trọn vẹn hơn việc được ngồi ăn món Việt do chính gia đình mình nấu cùng những người tôi yêu thương”.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Chiêu An sẽ chuyển từ New Jersey đến New York để bắt đầu công việc mới. Cô dự định học nấu những món Việt mà mình yêu thích.

“Trước đây tôi chỉ dám nấu món phương Tây vì luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể nấu món Việt ngon như bố mẹ. Nhưng giờ tôi muốn bắt đầu học thật nghiêm túc và hy vọng một ngày nào đó chính mình cũng có thể làm bún chả cho gia đình thưởng thức”, cô chia sẻ.