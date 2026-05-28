Australia kiện công ty Mỹ vì ô nhiễm 'hóa chất vĩnh cửu' gần các căn cứ quân sự

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Khalil cho biết, chính phủ đang yêu cầu bồi thường nhằm thu hồi chi phí xử lý ô nhiễm môi trường tại 28 căn cứ quân sự bị ảnh hưởng bởi các hợp chất per- và poly-fluoroalkyl substances (PFAS).

Ông Khalil nói đây là vụ kiện lớn nhất từng được chính phủ Australia tiến hành đối với một tập đoàn đa quốc gia.

(Ảnh minh hoạ: AP)

Theo giới chức Australia, lực lượng quốc phòng nước này đã phải loại bỏ khoảng 200.000 tấn đất nhiễm PFAS do nguy cơ ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư xung quanh.

“Chúng tôi sẵn sàng đối đầu với một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới”, Tổng chưởng lý Michelle Rowland tuyên bố.

Trong thông cáo, chính phủ Australia cho biết vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang Australia. Canberra cáo buộc 3M biết rõ các nguy cơ môi trường từ loại bọt chữa cháy này nhưng không công bố đầy đủ thông tin.

“3M đã đưa ra các cam kết về xử lý chất thải và an toàn môi trường không phù hợp với những gì công ty thực sự biết vào thời điểm đó”, thông báo nêu rõ.

Trong phản hồi qua email, 3M tuyên bố sẽ “tự bảo vệ trước các cáo buộc thông qua quy trình pháp lý”.

Người phát ngôn của tập đoàn cho biết 3M chưa từng sản xuất PFAS tại Australia và đã ngừng bán các sản phẩm liên quan tại nước này từ khoảng hai thập niên trước.

Trước đó, năm 2023, tập đoàn sản xuất giấy ghi chú Post-it và băng keo Scotch cũng đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá 10 tỷ USD tại Mỹ liên quan đến ô nhiễm nguồn nước.

PFAS được gọi là “hóa chất vĩnh cửu” vì mất thời gian cực dài để phân hủy trong môi trường. Đây là nhóm hóa chất nhân tạo có khả năng chống nhiệt, chống nước và chống dầu mỡ, thường được sử dụng trong chảo chống dính, thảm chống bẩn và nhiều sản phẩm công nghiệp khác.

Nhiều quốc gia hiện đang siết chặt việc sử dụng PFAS do các lo ngại về tác động tiêu cực đối với sức khỏe con người.

Dù quân đội Australia đã loại bỏ dần các loại bọt chữa cháy chứa PFAS từ năm 2004, các cuộc điều tra của Quốc hội Australia năm ngoái cho thấy nồng độ PFAS cao vẫn tồn tại quanh nhiều căn cứ quân sự.

Ủy ban điều tra cũng ghi nhận lời khai từ một cộng đồng thổ dân sống gần căn cứ hải quân tại bang New South Wales. Người dân tại đây cho biết họ từng tắm và lấy thực phẩm từ các con sông bị ô nhiễm bởi bọt chữa cháy và lo ngại nguồn nước là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Một “điểm nóng PFAS” khác cũng được phát hiện tại khu vực di sản Blue Mountains ở bang New South Wales vào năm 2024, gần một căn cứ không quân.

Trước áp lực ngày càng lớn từ cộng đồng về tác động sức khỏe, quân đội Australia đã chi khoảng 1,3 tỷ AUD để xử lý 13 tỷ lít nước ô nhiễm và cung cấp nguồn nước thay thế cho 785 hộ dân, bao gồm nước uống đóng chai và bồn chứa nước mưa.

Năm 2023, chính phủ Australia cũng đã đạt thỏa thuận dàn xếp vụ kiện tập thể trị giá khoảng 86 triệu USD với cư dân tại 7 cộng đồng bị ảnh hưởng.