Hơn 100 người chữa cháy rừng ven biển ở Quảng Trị

Chiều tối 28/5, lãnh đạo UBND xã Quảng Ninh cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương dập lửa vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng ven biển thuộc thôn Thượng Hậu. Ngay sau đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Kiểm lâm Quảng Ninh đã phối hợp chính quyền địa phương, Công an, Quân sự, dân quân tự vệ khẩn trương tiếp cận hiện trường để chữa cháy.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát trên diện rộng, cột khói bốc cao. Do thực bì dày cùng thời tiết nắng nóng khiến đám cháy bùng phát mạnh lan từ thôn Thượng Hậu sang thôn Hà Thiệp (xã Quảng Ninh).

Đến 17h cùng ngày, hơn 100 người cùng phương tiện vẫn đang khẩn trương triển khai phun nước, dựng đường băng cản lửa để dập lửa, tuy nhiên vụ cháy vẫn chưa được khống chế.

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, hơn 1,5 ha tràm ở Quảng Trị bị thiêu rụi.

Cụ thể, khoảng 14h30, ngày 1/4, chị Mai Thị Sê (SN 1977, trú thôn Tây Tân An, xã Mỹ Thuỷ) báo tin rừng tràm tại khu vực thôn Tây Tân An đang bị cháy.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hải An nhanh chóng triển khai lực lượng tới vị trí rừng bị cháy, phối hợp với bà con, khẩn trương thực hiện các biện pháp chữa cháy rừng. Sau hơn 1 giờ dập lửa, lực lượng phối hợp khống chế ngọn lửa, dập tắt đám cháy.