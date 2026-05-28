Chuỗi Triển lãm ngành sữa, kem và trà sữa quốc tế có mặt tại Việt Nam

(VTC News) -

Được sự ủng hộ của các Bộ, ban, ngành hữu quan, Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) tổ chức Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa lần thứ 5 tại Việt Nam – Vietnam Dairy 2026; Triển lãm Kem Việt Nam – Vietnam Ice Cream Expo; Triển lãm Trà sữa và Thức uống hiện đại tại Việt Nam – Vietnam Milk Tea and Beverage Innovation Expo.

Với chủ đề “Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững”, sự kiện diễn ra từ ngày 28 – 31/05/2026 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội với quy mô 4.000m2, 250 gian hàng là các thương hiệu, sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ quốc gia và vùng lãnh thổ: Australia, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ireland, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Việt Nam...

Các đơn vị sẽ trưng bày và giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất của các nhóm ngành hàng:

Sữa và các sản phẩm từ sữa: Sữa bột, sữa dạng lỏng dùng cho mọi độ tuổi, giới tính, phụ nữ mang thai, trẻ em, người lớn, người cao tuổi, phục vụ nhu cầu bệnh lý, nhu cầu chăm sóc đặc biệt...

Kem: Các sản phẩm kem, nguyên liệu, phụ liệu và thiết bị, công nghệ sản xuất kem;

Trà sữa & thức uống hiện đại: Nguyên liệu pha chế, thiết bị, mô hình kinh doanh đồ uống; Công nghệ, dây chuyền chế biến, bao bì và giải pháp chuỗi; Nguyên liệu, phụ gia và công nghệ thực phẩm; Thiết bị và phương pháp kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng; Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ATTP; Nguyên liệu đầu vào ngành sữa và mô hình phát triển bền vững; Kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, thuốc thú y, vắc xin cho bò sữa; Giải pháp môi trường, tái chế bao bì; Chuyển đổi số, quản lý và tiêu chuẩn chất lượng; Dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ hỗ trợ ngành…

Những năm gần đây, ngành sữa Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận, không chỉ về quy mô thị trường mà còn ở chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất và khả năng tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, các lĩnh vực như kem, trà sữa và thức uống hiện đại cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần mở rộng hệ sinh thái tiêu dùng và gia tăng giá trị cho ngành.

Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức ngày càng lớn về yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, chuỗi Triển lãm sữa – kem – trà sữa lần đầu tiên được kết hợp tổ chức nhằm xây dựng nền tảng kết nối toàn diện của ngành, thể hiện tầm vóc và khát vọng của cả hệ sinh thái, hướng tới gia tăng giá trị, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Triển lãm năm nay ghi nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế cùng các đơn vị tài trợ và đồng hành.

Phát biểu tại lễ Khai mạc Triển lãm, ông Phạm Tuyên, Giám đốc Vinamilk Hà Nội, cho biết Năm 2026 là một năm mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” của Vinamilk nói riêng và 50 năm phát triển của ngành sữa trong nước nói chung.

Suốt gần nửa thế kỷ qua, Vinamilk luôn kiên định với sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cho cộng đồng, đồng thời không ngừng đổi mới để bắt kịp các tiêu chuẩn quốc tế và xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Với xuất phát điểm gần như bằng 0, đến nay, Vinamilk đã xây dựng một hệ sinh thái toàn diện với: 15 trang trại bò sữa hiện đại,16 nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng danh mục hơn 300 loại sản phẩm đa dạng phục vụ mọi độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng.

Triển lãm năm nay, Vinamilk mang đến một không gian trưng bày đặc biệt với chủ đề “50 năm – phụng sự khát vọng Việt”. Tại đây, khách tham quan sẽ được khám phá và trải nghiệm đa dạng các sản phẩm dinh dưỡng cũng như tìm hiểu sâu hơn về hành trình vươn ra thế giới của Vinamilk.

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tích cực tham gia các hội thảo chuyên ngành trong khuôn khổ triển lãm, chia sẻ về công nghệ cao trong chế biến và đóng gói sữa, chuyển đổi xanh trong chăn nuôi bò sữa, chiến lược đổi mới thương hiệu trong kỷ nguyên phát triển bền vững và các xu hướng tiêu dùng mới trong ngành hàng kem.

Thông qua đó, Vinamilk mong muốn đóng góp một phần tri thức, kinh nghiệm và thực tiễn quản trị vào sự phát triển chung của ngành", theo ông Phạm Tuyên.

Theo ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, chủ đề của năm nay “Chuỗi giá trị sữa: Đổi mới và Phát triển bền vững”, là một chủ đề rất phù hợp, phản ánh thách thức mà nhiều ngành đang phải đối mặt: làm thế nào để phát triển - không chỉ về quy mô mà còn theo cách thông minh hơn, bền bỉ hơn và bền vững hơn - nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong khi vẫn duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và trách nhiệm với môi trường.

"Đây là một mối quan hệ hợp tác mà cá nhân tôi đánh giá rất cao, và tôi tin rằng nó có nhiều tiềm năng trong tương lai - đặc biệt khi chúng ta cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu và nắm bắt các cơ hội mới", ông Johan Ndisi cho biết.

Ngài Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.

Ông Rick Slettenhaar, Phó Đại sứ Hà Lan vui mừng khi thấy sự tham gia mạnh mẽ của các công ty Hà Lan tại triển lãm này.

"Nhìn về phía trước, chúng tôi tin rằng Việt Nam và Hà Lan có tiềm năng to lớn cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa. Tương lai của ngành sữa sẽ được định hình không chỉ bởi sự đổi mới sáng tạo mà còn bởi sự hợp tác. Hà Lan tự hào hợp tác với Việt Nam trong việc xây dựng 1 ngành sữa năng suất cao có khả năng chống chịu và bền vững cho các thế hệ tương lai", ông Rick Slettenhaar tin tưởng.

Ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM, cho biết, New Zealand luôn nhìn nhận Việt Nam không chỉ là một thị trường tiêu thụ, mà là một đối tác chiến lược lâu dài. "Chúng tôi vô cùng trân trọng mối quan hệ đã được xây dựng, và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đó phát triển theo hướng mang lại lợi ích hài hòa cho cả hai bên".

Hàng ngày tại Triển lãm còn diễn ra các hoạt động thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng và các em thiếu nhi như: Khu trưng bày và giới thiệu thành tựu ngành Sữa Việt Nam, trải nghiệm “Phố Kem”, check in “Phố Trà Sữa”...

Cùng với đó còn có các hoạt động tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, cung cấp kiến thức khoa học, hướng dẫn kỹ năng sử dụng sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa cho cộng đồng thông qua các hoạt động: Trải nghiệm khu “Nông trại vui vẻ” mang đến không gian giải trí – giáo dục sinh động cho gia đình; Khu “Trải nghiệm sản phẩm sữa”;

Chương trình “Đổi vỏ hộp giấy – Nhận quà xanh”, Hoạt động giao thương, giới thiệu sản phẩm và kết nối doanh nghiệp; Tư vấn kỹ thuật và kiến thức chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi và trang trại bò sữa, hướng tới nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất… và các chương trình hoạt náo tại sân khấu chính, mang đến không khí sôi động, hấp dẫn trong suốt thời gian triển lãm.

Ngành sữa giữ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh dinh dưỡng quốc gia, nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam, đồng thời là một trong những ngành công nghiệp thực phẩm có giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Thông qua chuỗi Triển lãm, người dân được tuyên truyền, phổ biến kiến thức và cách nhận biết sản phẩm đạt chuẩn; nâng cao nhận thức người tiêu dùng về chất lượng, nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; khuyến khích doanh nghiệp minh bạch hóa thông tin sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình sản xuất và kiểm định chất lượng.

Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp – cơ quan quản lý – chuyên gia – người tiêu dùng, Hiệp hội Sữa Việt Nam góp phần hình thành một hệ sinh thái minh bạch và bền vững. Trong đó, doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm và uy tín thương hiệu; người tiêu dùng được trang bị kiến thức để lựa chọn sản phẩm an toàn, chất lượng và thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững trong dài hạn.