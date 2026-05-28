Bắt rapper Mr.Nhân vì liên quan ma túy

Liên quan đường dây ma tuý liên tỉnh 140 đối tượng bị bắt giữ và xử lý, tối 28/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP.HCM thông tin, trong số các đối tượng có Mai Thế Nhân (rapper, nghệ danh Mr.Nhân) là "mắt xích" quan trọng.

Mai Thế Nhân có nguy cơ đối diện mức án nặng nhất.

Mai Thế Nhân tại cơ quan công an.

Hôm 22/5, Báo Điện tử VTC News đưa tin, từ đối tượng nghiện ma túy tên Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo truy xét mở rộng, xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động, phương thức thủ đoạn phức tạp, liên tỉnh.

Từ thông tin về một đầu mối mua bán ma túy lớn, lực lượng PC04 tổ chức đón lõng, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP.HCM để tiêu thụ.

Kết quả, trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 người. Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố 105 bị can về các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “vận chuyển trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời đưa 35 người đi cai nghiện bắt buộc.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động phạm tội.

Công an TP.HCM cho biết nhiều kẻ giữ vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật.

Các bị can tại cơ quan công an.

Theo Công an TP.HCM, kết quả chuyên án tiếp tục thể hiện quyết tâm của lực lượng công an thành phố trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.