Tối muộn, dân Hà Nội vẫn vật vã dắt xe lội nước về nhà sau cơn mưa 'giải nhiệt'

Người Hà Nội lại vật vã dắt xe qua biển nước sau trận mưa chiều 28/5. (Video: Minh Đức)
Khoảng cuối giờ chiều 28/5, bầu trời Hà Nội đột ngột tối sầm, kèm theo giông và sấm sét. Chỉ ít phút sau, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực nội thành. Đến tối, loạt tuyến đường như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, quốc lộ 70… rơi vào tình trạng ngập úng.
Tại đường Doãn Kế Thiện, gần 21h, đường vẫn chìm trong nước. Nhiều đoạn ngập gần nửa bánh xe máy khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Mưa ngập khiến người dân di chuyển khó khăn.
Nhiều người phải tắt máy, xuống dắt bộ vì xe chết máy giữa đường.
Một số người tranh thủ đứng trú dưới mái hiên chờ nước rút rồi mới tiếp tục về nhà.
Anh Trần Văn Minh, sống gần khu vực Doãn Kế Thiện, cho biết chỉ sau khoảng hơn một giờ mưa lớn, cả tuyến phố đã ngập trắng. “Những năm trước khu vực này cũng thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn. Tối nay nhiều người phải gửi xe ở ngoài đầu ngõ rồi đi bộ vào nhà vì nước lên quá nhanh”, anh Minh nói.
Theo ghi nhận, khi nhiều tuyến phố khác đã thưa phương tiện, khu vực Doãn Kế Thiện vẫn ùn ứ do nước ngập sâu khiến việc di chuyển rất chậm.
Không chỉ khu vực này, nhiều tuyến đường khác tại Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng ngập úng trong tối 28/5.
Tại đường Lê Quang Đạo, đoạn qua khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nước ngập sâu khoảng 30 - 40cm trên quãng đường dài hàng trăm mét.
Các phương tiện phải di chuyển sát phần đường cao hơn để tránh chết máy.
Người dân chật vật di chuyển qua đoạn ngập sau cơn mưa.
“Tôi đi từ cơ quan về nhà nhưng nhiều đoạn nước ngập khá sâu, xe đi rất chậm. Có lúc phải xuống dắt xe vì sợ nước tràn vào máy”, anh Hà, ở Mỹ Đình chia sẻ.
Trong khi đó, tại nút giao Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long, đoạn trước khu đô thị Ciputra, nước cũng ngập khá sâu.
Một số tuyến đường trong khu đô thị xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, nhiều ổ mây đối lưu đã hình thành và phát triển trên khu vực các phường, xã như Phúc Thịnh, Đông Anh, Phù Đổng, Vĩnh Thanh và Việt Hưng. Các vùng mây này sau đó tiếp tục mở rộng, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực ở Hà Nội.
Cơ quan khí tượng nhận định từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và ban đêm.