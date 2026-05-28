ROX Group kiến tạo điểm chạm giữa bản sắc Việt và tinh hoa thế giới

Nhịp cầu kết nối bản sắc và khát vọng hội nhập

Sau hai đêm diễn Musical Night tại Nhà hát Hồ Gươm, mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ đầy cảm xúc của khán giả. Có người mong muốn được thưởng thức trọn vẹn vở Thằng gù Nhà thờ Đức Bà thay vì chỉ những trích đoạn ngắn.

Có người nhớ mãi cảnh kết hợp giữa sân khấu, ánh sáng và màn hình trình chiếu trong phân đoạn cuối của vở diễn. Người khác đơn giản gọi đó là “một đêm diễn mang lại thật nhiều cảm xúc”.

Trích đoạn Thằng gù Nhà thờ Đức Bà gây ấn tượng mạnh trong Musical Night.

Những phản hồi ấy cho thấy sức hấp dẫn của nghệ thuật khi được đầu tư nghiêm túc và được đặt trong một không gian đủ đẹp để cảm xúc được dẫn dắt. Không cần phải là người am hiểu nhạc kịch hay opera, khán giả vẫn có thể rung động trước một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và ngôn ngữ sân khấu.

Những năm gần đây, đời sống nghệ thuật tại Hà Nội đang chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn của các chương trình giao hưởng, opera, ballet và nhạc kịch chất lượng cao. Từ những tác phẩm kinh điển của châu Âu đến các chương trình nghệ thuật đương đại, khoảng cách giữa công chúng Việt Nam và các loại hình nghệ thuật từng được xem là “kén người xem” đang dần được thu hẹp.

ROX Group góp phần đưa những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Trong dòng chảy ấy, ROX Group góp sức bằng việc đồng hành cùng Nhà hát Hồ Gươm và Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội. Theo đại diện Tập đoàn, hội nhập không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng hay các kết nối kinh doanh quốc tế, mà còn được thể hiện qua khả năng tiếp cận và chia sẻ những giá trị văn hóa của thế giới.

Nhưng nghệ thuật không chỉ hiện diện trong những khán phòng sang trọng.

Tại Goldmark City, các chương trình lễ hội, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động cộng đồng thường xuyên trở thành dịp để cư dân gặp gỡ, giao lưu và tận hưởng. Ở ROX Living Hồng Lĩnh hay ROX Living Aquamarine Diễn Châu, những hoạt động văn hóa ngoài trời cũng góp phần tạo nên các điểm hẹn kết nối giữa cư dân và cộng đồng địa phương.

Những đêm nghệ thuật cộng đồng mang đến không gian kết nối giàu cảm xúc.

Ở những không gian ấy, nghệ thuật hiện diện theo cách gần gũi hơn: một đêm nhạc ngoài trời, một chương trình biểu diễn cộng đồng hay đơn giản là khoảnh khắc nhiều thế hệ cùng ngồi lại bên nhau cùng nghe, xem và lưu lại kỷ niệm. Điều này giúp những trải nghiệm tinh thần trở thành một phần của đời sống thường nhật, làm giàu thêm giá trị của mỗi không gian sống.

Từ những sân khấu lớn đến các khu đô thị, nghệ thuật đang trở thành một nhịp cầu kết nối con người bằng cảm xúc, sự đồng cảm và những trải nghiệm chung. Và ở dấu mốc kỷ niệm 30 năm Kiến tạo - Vươn xa, ROX Group lại tiếp tục kể câu chuyện kết nối cảm xúc bằng một chương trình nghệ thuật đặc biệt.

ROX30 Concert - nơi cảm xúc và khát vọng cùng thăng hoa

Ngày 30/5 tới đây, Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người trong ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ.

Nếu những chương trình nghệ thuật trước đây là món quà dành cho công chúng, thì lần này sân khấu được dành cho những người đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt hành trình ba thập kỷ. Đêm nghệ thuật đặc biệt này là lời tri ân gửi tới cán bộ nhân viên, đối tác và những người đã góp phần tạo nên hành trình phát triển của ROX Group.

Điểm nhấn của chương trình là đại nhạc kịch được dàn dựng riêng cho dấu mốc 30 năm. Thay vì kể câu chuyện bằng những con số hay cột mốc khô khan, hành trình phát triển của doanh nghiệp sẽ được tái hiện thông qua âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật thị giác. Những ký ức, dấu ấn và khát vọng được chuyển tải bằng cảm xúc, thứ ngôn ngữ dễ chạm đến trái tim nhất.

Không gian trình diễn cũng được đầu tư quy mô với hệ thống ánh sáng hiện đại, hiệu ứng sân khấu đa lớp và các giải pháp trình chiếu tạo chiều sâu thị giác. Mỗi tiết mục được kỳ vọng không chỉ là phần trình diễn âm nhạc mà còn là một trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn.

Dàn nghệ sĩ được yêu mến hứa hẹn mang đến những sắc màu âm nhạc đa dạng trong ROX30 Concert.

Sức hút của ROX30 Concert còn đến từ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến. SOOBIN mang tới màu sắc hiện đại của V-pop cùng những bản hit quen thuộc. (S)TRONG Trọng Hiếu hứa hẹn khuấy động sân khấu bằng nguồn năng lượng bùng nổ, giọng hát cuốn hút và khả năng trình diễn đỉnh cao.

Dương Hoàng Yến với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc cùng Đông Hùng - nam ca sĩ sở hữu chất giọng vang sáng, hào hùng sẽ mang đến nhiều sắc thái âm nhạc khác nhau cho đêm diễn. Và MC Đức Bảo sẽ là người dẫn chuyện duyên dáng kết nối các cung bậc cảm xúc xuyên suốt hành trình nghệ thuật.

“Ở tuổi 30, ROX Group lựa chọn kể câu chuyện của mình bằng nghệ thuật. Bởi hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, nghệ thuật có khả năng kết nối con người bằng cảm xúc, khơi gợi niềm tự hào, sự biết ơn và những khát vọng hướng về tương lai”, đại diện Tập đoàn chia sẻ.

Từ những sân khấu nghệ thuật đẳng cấp đến các không gian cộng đồng giàu cảm xúc, ROX Group đang kiến tạo những điểm chạm kết nối con người bằng ngôn ngữ không biên giới của nghệ thuật.

Đó không chỉ là sự đầu tư cho đời sống tinh thần mà còn phản chiếu tư duy hội nhập của một doanh nghiệp Việt Nam đang hướng ra thế giới: trân trọng bản sắc riêng, chủ động tiếp nhận tinh hoa toàn cầu và nuôi dưỡng khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.