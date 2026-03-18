Iran xác nhận lãnh đạo an ninh Ali Larijani thiệt mạng

“Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, đã tử vì đạo”, hãng Fars News Agency viết trên mạng xã hội X. Thông tin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Israel tuyên bố ông và một quan chức cấp cao khác của Iran bị giết trong các cuộc không kích qua đêm.

Ali Larijani và Gholamreza Soleimani, hai quan chức Iran được xác nhận thiệt mạng.

Trong bài đăng tiếp theo, hãng tin này cho biết: “Liệt sĩ Ali Larijani, một trong những quan chức nổi bật và thận trọng của đất nước, cùng con trai ông, một trợ lý, và một nhóm vệ sĩ", đã bị các chiến đấu cơ của Mỹ và Israel tấn công tại nhà con gái ông ở khu vực Pardis và "đã tử vì đạo".

Larijani - từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội Iran cho đến năm 2020 - là quan chức cấp cao thứ hai của Iran bị ám sát kể từ khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị giết ngay ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự chung Mỹ-Israel.

Ông Larijani được xem là lãnh đạo chuyển tiếp trên thực tế sau khi lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Lần cuối cùng Larijani xuất hiện trước công chúng là vào thứ Sáu tuần trước (13/3), khi ông tham dự một cuộc mít tinh nhân Ngày Al-Quds để ủng hộ người Palestine ở Tehran, cùng với Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Lãnh tụ tối cao mới, Mojtaba Khamenei, chưa xuất hiện công khai kể từ khi kế nhiệm cha mình.

Lực lượng Phòng vệ Israel Israel Defense Forces (IDF) cũng cho biết hôm 17/3 rằng Gholam Reza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, đã bị “tiêu diệt” trong một cuộc tấn công. Thông tấn Iran cũng đã xác nhận tin tức này.

Giới lãnh đạo quân sự của Iran trở thành mục tiêu trọng tâm trong các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel, vốn nhằm làm suy yếu năng lực hạt nhân và tên lửa của Tehran.

Trong một tuyên bố được đăng bởi Fars News Agency, IRGC cam kết sẽ trả thù cho những người thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Iran đã bắt đầu trả đũa bằng cách nhắm vào lợi ích của Mỹ và Israel tại các quốc gia vùng Vịnh lân cận, đồng thời hạn chế hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, nhằm gây áp lực kinh tế để buộc cuộc chiến chấm dứt.