Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi vụ to tiếng với tài xế taxi gây xôn xao 

(VTC News) -

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân sau sự việc gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Nam nhạc sĩ xin nhận lỗi về phía mình với lý do "uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế".

"Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó", anh viết.

Nhạc sĩ Minh Khang cho rằng đây vốn là câu chuyện riêng giữa tôi và bạn tài xế trong một chuyến đi. Nếu cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của anh, người này hoàn toàn có quyền báo cáo sự việc với ứng dụng và cung cấp video từ camera hành trình làm bằng chứng.

Tuy nhiên, đoạn video từ camera hành trình đã được đăng công khai lên mạng xã hội với hình ảnh và âm thanh rõ ràng của nhạc sĩ Minh Khang ngay trong đêm xảy ra sự việc đã khiến sự việc lan truyền rất nhanh và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân anh và gia đình. Cũng bởi vậy, anh đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình.

"Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn của mình.

Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ hạn chế rượu bia để không có những hành vi thiếu kiểm soát như vậy", anh chia sẻ.

Nam nhạc sĩ mong câu chuyện dừng lại để mỗi người tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Nhạc sĩ Minh Khang xin khán giả không tiếp tục công kích hay xúc phạm bất kỳ ai trong câu chuyện này.

Trước đó vài ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video một tài xế công nghệ bị hành khách dọa dẫm, công kích với lời lẽ khiếm nhã. Dưới bình luận, nhiều tài khoản mạng nghi vấn vị khách trong clip nói trên là nhạc sĩ Minh Khang - chồng người mẫu Thúy Hạnh.

Trước loạt ý kiến trái chiều, vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh giữ im lặng, không phản hồi. Trang cá nhân của cả hai đều khóa chức năng bình luận.

Nhạc sĩ Minh Khang là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng… Anh từng được yêu mến khi cùng con gái tham gia show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế.

Ngoài sự nghiệp, anh còn có cuộc hôn nhân viên mãn với cựu người mẫu Thúy Hạnh. 20 năm gắn bó, Minh Khang và Thúy Hạnh từng được xem là cặp đôi nổi bật trong giới showbiz về hình tượng gia đình kiểu mẫu. Ngoài tổ ấm 4 thành viên hạnh phúc, họ được ngưỡng mộ vì sở hữu cơ ngơi bề thế.