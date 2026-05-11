Cục Điện ảnh lên tiếng về phim có Miu Lê tham gia giữa ồn ào ma túy

Thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan đến ma túy gây xôn xao dư luận, đặc biệt trong bối cảnh nữ ca sĩ tham gia bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 hiện chiếu tại rạp.

Liên quan đến bộ phim này, trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News, ông Đặng Trần Cường cho biết Đại tiệc trăng máu 8 đã được cấp Giấy phép phân loại phim số 14/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 30/3/2026 theo đúng quy định của Luật Điện ảnh 2022.

Miu Lê trong bộ phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ về việc diễn viên Miu Lê dính líu đến sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an về phương án xử lý cụ thể.

"Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành", Cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ.

Đại tiệc trăng máu 8 có nội dung theo chân một vị đạo diễn hay bị coi thường (Vân Sơn đóng) trong dự án thử thách nhất đời ông: thực hiện một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi các diễn viên liên tục gây chuyện “khó đỡ”. Thế nhưng, việc hoàn thành tác phẩm là cơ hội cuối cùng để ông giành lại sự tôn trọng từ cô con gái đam mê nghệ thuật.

Trong phim, Miu Lê vào vai TikToker có tính cách đỏng đảnh, vô tư, đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát. Phim ra rạp dịp lễ 30/4-1/5. Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, Đại tiệc trăng máu 8 hiện thu về 32,5 tỷ đồng.