Động thái của Miu Lê sau khi bị điều tra liên quan ma túy

(VTC News) -

Chiều 11/5, thông tin Miu Lê phải làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy khiến dân mạng dậy sóng. Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cộng đồng mạng tràn vào các nền tảng mạng xã hội của nữ ca sĩ để lại nhiều bình luận trái chiều. Trong khi đó, trang fanpage với 2,5 triệu người theo dõi cùng kênh Tiktok 2 triệu follow của Miu Lê hiện khóa bình luận. Đây được xem là động thái mới nhất từ phía nữ nghệ sĩ sau khi thông tin gây bàn tán.

Miu Lê khoá bình luận trên trang fanpage và TikTok.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động song song ở lĩnh vực ca hát, điện ảnh và gameshow.

Cô bước vào nghệ thuật từ năm 2009 thông qua phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, sau đó chuyển hướng ca hát. Năm ngoái, Miu Lê cũng tạo được nhiều chú ý khi tham gia chương trình Em xinh say hi.

Dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, Miu Lê góp mặt trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 của Phan Gia Nhật Linh. Trong phim, diễn viên đảm nhận vai một TikToker nổi tiếng được mời đi đóng phim nhưng đỏng đảnh, ngại khó, ngại khổ. Phim hiện đang thu về hơn 32 tỷ đồng sau 3 tuần công chiếu.

Ở tuổi 35, Miu Lê vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung, năng động. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, chơi thể thao với nguồn năng lượng tích cực.

Chia sẻ về hành trình làm nghề ở thời điểm hiện tại, Miu Lê thẳng thắn thừa nhận áp lực tuổi tác. Cô cho rằng sự thay đổi lớn nhất không nằm ở ngoại hình mà đến từ bên trong.