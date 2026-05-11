Miu Lê ở tuổi 35: Sự nghiệp nổi bật, kín tiếng đời tư

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, quê gốc Thừa Thiên - Huế và lớn lên tại TP.HCM. Trong showbiz Việt, Miu Lê là cái tên hiếm hoi để lại ấn tượng với khán giả ở cả vai trò diễn viên cũng như ca sĩ.

Thành công cả ở ca hát lẫn diễn xuất

Miu Lê đam mê ca hát từ nhỏ nhưng lại nổi tiếng nhờ phim ảnh. Cô được khán giả biết đến qua bộ phim Những thiên thần áo trắng (2009) của đạo diễn Lê Hoàng.

Ngay sau khi được công chúng biết đến, Miu Lê có khoảng thời gian khá im lặng để chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình ở vai trò ca sĩ.

Năm 2011, Miu Lê tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Thiên sứ 99, Oan gia đại chiến, Tối nay 8 giờ, Nhà có 5 nàng tiên… Bên cạnh đó, Miu Lê vẫn tiếp tục tung ra các sản phẩm âm nhạc như Em nhớ anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Mình từng yêu nhau. Tới lúc này, cô được khán giả đón nhận khá nồng nhiệt ở vai trò ca sĩ.

Khi bộ phim Em là bà nội của anh thành công vang dội với sự tham gia của Miu Lê ở vai nữ chính, mang về doanh thu "khủng" nhất lịch sử điện ảnh Việt lúc bấy giờ, cái tên Miu Lê trở nên hot hơn bao giờ hết. Đây cũng là bước ngoặt đánh dấu thành công của mỹ nhân sinh năm 1991.

Kể từ đó đến nay, Miu Lê vẫn hoạt động bền bỉ nhưng chủ yếu ở vai trò diễn viên nhiều hơn là ca sĩ.

Năm 2025, Miu Lê là một trong những cái tên nổi bật khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Cuối tháng 4 vừa qua, cô tiếp tục gây chú ý với vai diễn trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8. Phim hiện đang thu về hơn 32 tỷ đồng.

Kín tiếng đời tư

Có sự nghiệp nổi bật song Miu Lê rất kín tiếng đời tư. Người đẹp tâm sự cô là người không thích nói về chuyện riêng tư, lại càng không muốn bị khán giả nói dùng chuyện cá nhân để quảng bá cho sản phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, với độ nổi tiếng của mình, chuyện đời tư của cô luôn khiến nhiều người tò mò. Từ đó, những nghi vấn về tình cảm rộ lên.

Trong sự nghiệp, cô từng dính tin đồn hẹn hò với doanh nhân Phước Hải và gymer Tiến Hưng năm 2018. Ngoài ra, Miu Lê từng có thời gian bị đồn hẹn hò rapper Karik.

Chia sẻ về chuyện tình yêu, Miu Lê từng cho rằng, cô chỉ mong muốn tìm được người tương đồng, có thể cùng mình song hành trong mọi việc.

"Với tính cách hơi khùng, cười nói suốt ngày, người ngoài nhìn vào nghĩ, trong tình yêu chắc tôi vui tính, thú vị. Tuy nhiên, tôi cũng có mặt trái, cũng ghê gớm lắm (cười)", Miu Lê từng nói.