Miu Lê bị nghi liên quan ma túy, công ty quản lý lên tiếng

Trên trang Facebook, KIM Entertainment - công ty quản lý ca sĩ Miu Lê - cho biết hiện đang phối hợp với các cá nhân và đơn vị liên quan để xác minh thông tin tiêu cực liên quan đến nữ ca sĩ. Công ty cam kết xử lý thông tin theo hướng khách quan, chính xác.

"Để đảm bảo tính xác thực cũng như quyền lợi của các bên liên quan, KIM Entertainment sẽ đưa ra phản hồi chính thức sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng", KIM Entertainment nhấn mạnh.

Ca sĩ Miu Lê bị điều tra liên quan ma túy ở Hải Phòng.

Đơn vị quản lý của Miu Lê cũng mong công chúng thông cảm và cho thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất.

Chiều 11/5, thông tin ca sĩ Miu Lê bị điều tra liên quan ma túy ở Hải Phòng gây xôn xao dư luận. Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra nhóm khách du lịch sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển Tùng Thu.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải nhận được tin báo của người dân về việc một số người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Hải, đặc khu Cát Hải.

Công an Đặc khu Cát Hải tổ chức kiểm tra, phát hiện 6 người đang có hành vi sử dụng ma túy.

Những người này gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê, ở TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1991, ở Hà Nội); Vũ Tài Nam (SN 2002, ở Bắc Ninh); Trần Minh Trang (SN 1996, ở TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, ở TP Hải Phòng) và Vũ Khương An (SN 1995, ở TP.HCM).

Quá trình làm việc, những người này thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine và Ketamine, MDMA.