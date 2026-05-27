Thủ đoạn tinh vi của nhóm điều hành website bóng đá lậu 'Bún Chả TV'

(VTC News) -

Ngày 27/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, khoảng tháng 2/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hệ thống website “Bún Chả TV” có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải bóng đá và thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng trong vụ án.

Mỗi ngày, website này thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem Ngoại hạng Anh, Champions League cùng nhiều giải đấu khác. Các trận đấu đều có bình luận tiếng Việt, giao diện được đầu tư chuyên nghiệp nên nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem.

Không chỉ phát sóng lậu nội dung thể thao, hệ thống còn gắn quảng cáo và điều hướng người dùng sang các website đánh bạc trực tuyến trái phép nhằm thu lợi từ quảng cáo và cá cược.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình xác minh cho thấy đường dây này được tổ chức bài bản, phân công nhiệm vụ chặt chẽ và sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Các đối tượng đăng ký tên miền ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp trung gian để che giấu địa chỉ IP, dùng tài khoản ảo để quản trị website và liên lạc chủ yếu qua các ứng dụng mã hóa. Việc thanh toán tiền công cho các thành viên cũng được thực hiện bằng tiền điện tử để tránh bị phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định một đối tượng trú tại Hà Nội giữ vai trò tổ chức, điều hành toàn bộ hệ thống “Bún Chả TV”.

Nhóm này xây dựng nhiều bộ phận hoạt động riêng biệt như lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO và kế toán…hoạt động như một “công ty ngầm” trên mạng.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng liên quan vụ án.

Đáng chú ý, các đối tượng chủ yếu giao việc, trao đổi và thanh toán qua môi trường mạng nên phần lớn thành viên trong đường dây không quen biết nhau ngoài đời. Các đối tượng thường xuyên thay đổi thiết bị truy cập, thay tên miền website và di chuyển qua nhiều địa phương để tránh bị theo dõi.

Theo cơ quan công an, hệ thống vận hành khá chuyên nghiệp. Nhóm lập trình phụ trách duy trì kỹ thuật và đường truyền phát sóng; nhóm vận hành cập nhật lịch thi đấu, gắn link xem; nhóm bình luận viên trực tiếp bình luận nhằm giữ chân người xem; trong khi nhóm quảng cáo và SEO có nhiệm vụ kéo lượng truy cập về website.

Nguồn thu chính của hệ thống đến từ quảng cáo và điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến. Nhiều buổi phát sóng còn xuất hiện nội dung nhận định “kèo”, dự đoán tỷ số nhằm kích thích người xem tham gia đánh bạc.

Các đối tượng tham gia được trả công khá cao, riêng nhóm bình luận viên nhận từ 50-70 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 15/5, Ban chuyên án phối hợp Công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc. Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng nhiều phần mềm phục vụ việc phát sóng trái phép.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.