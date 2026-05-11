Người nổ súng tại bữa tiệc có ông Trump tham dự không nhận tội ám sát

Người đàn ông bị cáo buộc xông vào bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng trong khi mang theo súng và dao đã tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc cho rằng anh ta cố ám sát Tổng thống Donald Trump và nổ súng vào nhân viên Mật vụ đang cố ngăn chặn vụ tấn công.

Bức vẽ tại phòng xử án cho thấy Cole Tomas Allen (thứ hai từ phải sang) lắng nghe khi luật sư của anh ta, Eugene Ohm (bên trái), phát biểu trước Thẩm phán Liên bang Zia Faruqui vào thứ Hai, ngày 4/5/2026 tại Washington. (Ảnh: AP)

Cole Tomas Allen xuất hiện tại tòa án liên bang trong tình trạng bị còng tay, xiềng chân và mặc đồng phục tù nhân màu cam để làm thủ tục nhận cáo trạng. Allen không phát biểu trong phiên điều trần ngắn. Một trong các luật sư của anh ta thay mặt đưa ra lời biện hộ vô tội.

Các luật sư của Allen đang yêu cầu Thẩm phán Liên bang Trevor McFadden loại ít nhất hai quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp khỏi việc trực tiếp tham gia truy tố vì họ có thể được xem là nạn nhân hoặc nhân chứng trong vụ án, từ đó tạo ra khả năng xung đột lợi ích.

Theo giới chức, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Công tố viên Liên bang Jeanine Pirro đều có mặt tại sự kiện khi Allen lao qua chốt kiểm soát an ninh và bắn súng vào một nhân viên mật vụ. Luật sư bào chữa Eugene Ohm cho biết phía bào chữa nhiều khả năng cũng sẽ yêu cầu loại toàn bộ văn phòng của bà Pirro khỏi vụ án.

Thẩm phán McFadden chưa đưa ra phán quyết ngay tại tòa về vấn đề này, nhưng đã yêu cầu các luật sư của Allen giải thích thêm về phạm vi của đề nghị.

Vụ việc gây gián đoạn và cuối cùng khiến bữa tiệc thường niên nổi bật ở thủ đô nước Mỹ phải kết thúc sớm. Trong khi đó Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California, bị thương nhưng không bị bắn. Anh ta dự kiến sẽ trở lại tòa vào ngày 29/6.

Ngoài tội danh cố ám sát, Allen còn bị buộc tội tấn công một nhân viên liên bang bằng vũ khí chết người và hai tội danh khác liên quan đến súng. Nếu bị kết tội cố ám sát, riêng tội danh này có thể khiến anh ta đối mặt mức án tối đa là tù chung thân.