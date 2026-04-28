Nghi phạm nổ súng tại bữa tiệc ở Washington bị buộc tội âm mưu ám sát ông Trump

Ngày 27/4, Cole Tomas Allen (31 tuổi) xuất hiện lần đầu tiên tại tòa án liên bang Washington, hai ngày sau khi nhà chức trách cho biết anh ta thực hiện vụ tấn công bất thành tại sự kiện tiệc tối chiêu đãi dành cho giới phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton.

"Hắn ta đã âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump", Công tố viên liên bang, bà Jocelyn Ballantine cho hay.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nói với phóng viên sau phiên điều trần rằng các nhà điều tra tin Allen nhắm mục tiêu vào ông Trump.

"Bạo lực không có chỗ trong đời sống dân sự. Nó không thể và sẽ không được sử dụng để phá hoại thể chế, chắc chắn không thể tiếp tục được sử dụng chống lại Tổng thống Mỹ", Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nhấn mạnh.

Allenn cũng phải đối mặt với cáo buộc vận chuyển vũ khí trái phép qua biên giới tiểu bang và nổ súng trong vụ án bạo lực.

Trong vụ nổ súng hôm 25/4, Allen mang theo khẩu súng săn nạp đạn kiểu bơm cỡ nòng 12 và 3 con dao. Hồ sơ tòa án cũng cho rằng hắn ta mang theo khẩu súng lục bán tự động Rock Island Armory 1911 cỡ nòng 38.

Theo ông Blanche, các nhà chức trách tìm thấy vỏ đạn đã bắn bên trong khẩu súng săn. Tại phiên điều trần ngắn gọn, Allen không phản hồi về các cáo buộc và luật sư bào chữa cho hắn ta nói tại phiên điều trần rằng Allen không có tiền án tiền sự.

Công tố viên liên bang tại Washington, bà Jeanine Pirro nói với phóng viên rằng sẽ có thêm cáo buộc chống lại Allen.

Hôm 25/4, Tổng thống Trump cùng vợ và nhiều quan chức khác nhanh chóng được lực lượng mật vụ hộ tống rời khỏi sân khấu trong buổi tiệc chiêu đãi phóng viên theo dõi Nhà Trắng sau khi Cole Tomas Allen vượt qua nhóm mật vụ và nổ súng.