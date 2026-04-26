Vì sao sát thủ có thể mang súng, vượt qua 'mắt thần' của mật vụ Mỹ?

Nghi phạm xả súng được xác định là Cole Tomas Allen (31 tuổi) sống ở thành phố Torrance thuộc bang California. Hồ sơ trên mạng xã hội LinkedIn cho thấy người này là giáo viên bán thời gian tại C2 Education, công ty chuyên luyện thi và dạy kèm. C2 từng vinh danh Allen là "giáo viên của tháng" hồi cuối năm 2024.

Sau khi nghi phạm bị bắt, nhiều câu hỏi liên quan về công tác đảm an ninh cho sự tiệc tối chiêu đãi dành cho phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton đang được đặt ra. Trong video Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải, nghi phạm vượt qua lớp hàng rào ngoài cùng của mật vụ Mỹ mới bị bắt giữ.

Tổng thống Trump được đưa ra khỏi sân khấu một cách khẩn cấp. (Video: X)

Nghi phạm lưu trú tại khách sạn?

Theo AP, công tác an ninh dành cho sự kiện thường niên này luôn được thắt chặt mỗi khi có Tổng thống tham dự. Đặc biệt khi khách sạn Washington Hilton từng là nơi xảy ra vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Ronald Reagan. Lực lượng thực thi pháp luật cũng khẳng định hệ thống “bảo vệ nhiều lớp” của họ đã hoạt động đúng như thiết kế.

Tuy nhiên, Quyền cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô Washington Jeffery W. Carroll cho biết nghi phạm được cho là khách hàng lưu trú trong khách sạn và dường như đó là cách hắn ta có thể ra vào khách sạn vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Cole Tomas Allen bị bắt giữ.

Bởi vì kể từ 14h ngày 25/4, khách sạn Washington Hilton đóng cửa hoàn toàn, không cho phép người bên ngoài vào để chuẩn bị cho bữa tiệc tối bắt đầu lúc 20h cùng ngày. Thời điểm đó, bên ngoài có hàng chục người biểu tình tập trung dưới trời mưa - chủ yếu hướng sự chỉ trích của họ vào giới truyền thông có mặt tại sự kiện.

Việc ra vào khách sạn cũng bị hạn chế đối với khách lưu trú, kể cả những người có vé tham dự bữa tiệc tối, những người được mời tham dự một trong những buổi tiếp đón được tổ chức tại khách sạn trước hoặc sau bữa tối, những người có giấy tờ chứng minh có liên hệ với bữa tối này.

Có 2.300 khách mời tham dự sự kiện tại phòng khiêu vũ ngầm rộng lớn của khách sạn và họ đều phải trải qua một số khâu kiểm tra bổ sung để vào phòng, bao gồm việc xuất trình vé cho tình nguyện viên và nhân viên khách sạn cũng như đi qua máy dò kim loại do Cơ quan Mật vụ và Cục An ninh vận tải Mỹ.

Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng vượt qua rào chắn mật vụ Mỹ tại bữa tiệc.

Thông tin về thời điểm nghi phạm nhận phòng khách sạn không được công bố ngay lập tức. Tuy nhiên, đoạn video từ camera an ninh do ông Trump công bố trên mạng xã hội ngay sau khi xảy ra vụ việc cho thấy tay súng chạy vụt qua các nhân viên an ninh khi họ đang tháo dỡ máy dò kim loại.

Theo quy định, sau khi Tổng thống ngồi vào chỗ trong phòng tiệc, những người tham dự khác không được phép vào khu vực an ninh, đó là lý do tại sao họ đang tháo dỡ các máy dò.

Biện pháp an ninh bên trong phòng khiêu vũ

Bên trong phòng khiêu vũ dành cho bữa tối, các biện pháp an ninh cũng được tăng cường thêm. Cơ quan Mật vụ Mỹ duy trì một vòng an ninh khác xung quanh Tổng thống, bao gồm vùng đệm ngăn cách ông và những người ngồi ở bàn chủ tọa với những người tham dự còn lại.

Các tấm giáp được giấu dưới bàn nơi ông Trump ngồi. Đặc vụ túc trực tại vị trí của họ phía trước sân khấu và hai bên cánh gà cùng với các đặc vụ phản công được trang bị vũ khí hạng nặng sẵn sàng đối phó với mối đe dọa. Lực lượng an ninh dành cho hàng chục người tham dự cấp cao khác cũng có mặt trong phòng khiêu vũ.

Tuy nhiên, phản ứng của các đội bảo vệ với các quan chức khác không đồng đều khi nghe thấy tiếng súng. Một số đặc vụ trèo qua ghế, lật bàn để tiếp cận người được bảo vệ, trong khi nhiều khách mời hoảng loạn chui xuống gầm bàn. Thời điểm sơ tán giữa các quan chức cũng có sự chênh lệch đáng kể.

Người phát ngôn của khách sạn đã chuyển các câu hỏi về biện pháp an ninh của họ cho Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Khách mời núp dưới gầm bàn để trú ẩn khi tiếng súng vang lên. (Ảnh: Reuters)

Khách sạn Washington Hilton có lịch sử lâu đời gắn liền với nhiều thời Tổng thống Mỹ.

Đây cũng là nơi xảy ra vụ ám sát cựu Tổng thống Ronald Reagan vào ngày 30/3/1981. Ông Reagan đang trở về xe limousine sau buổi diễn thuyết thì bị sát thủ bắn bằng súng lục, gây thương tích nặng.

Sau sự cố, khách sạn Washington Hilton thực hiện những cải tiến an ninh quy mô lớn đặc biệt phục vụ Tổng thống, bao gồm gara được bảo vệ nghiêm ngặt, thiết kế để chứa xe limousine của Tổng thống, dẫn đến thang máy và cầu thang riêng đưa họ đến phòng suite được bảo vệ dành riêng.

Do địa điểm này có lịch sử gắn liền với nhiều đời Tổng thống, Cơ quan Mật vụ Mỹ từ lâu cũng sử dụng nơi đây để huấn luyện một số đặc vụ, vì họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng địa điểm này trong nhiều thập kỷ.