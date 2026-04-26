Xác minh clip người đàn ông hành hung nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang

(VTC News) -

Clip người đàn ông đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang gây phẫn nộ (MXH)

Ngày 26/4, lãnh đạo Công an phường Nam Nha Trang cho biết, đơn vị trích xuất camera, thu thập thông tin liên quan điều tra vụ việc một người đàn ông đánh phụ nữ tại quán nhậu trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy sự việc xảy ra vào khoảng 21h53 ngày 24/4 tại một quán nhậu trên đường Phong Châu. Theo nội dung, một người đàn ông tấn công, dùng chân và tay đánh vào vùng mặt một phụ nữ khiến nạn nhân choáng váng. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người xung quanh kịp thời can ngăn.

Người đàn ông hành hung quản lý (ảnh chụp màn hình)

Nạn nhân là chị V., quản lý quán P.X.B. Người phụ này cho biết, chị bị chấn thương vùng đầu, vai trái, có biểu hiện nôn ói và chóng mặt. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình thanh toán. Khi khách yêu cầu quản lý trực tiếp phục vụ, chị V. phân công nhân viên hỗ trợ theo quy trình. Tuy nhiên, người đàn ông không đồng ý, yêu cầu chị phải trực tiếp xuống bàn. Khi chị V. có mặt, người này bất ngờ tấn công và còn có lời đe dọa sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Ngày 20/4 tại phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng cũng vào cuộc xác minh clip vụ một người đàn ông hành hung một phụ nữ trên đường phố thuộc địa bàn.

Tài khoản có tên “T.G.N.S” đăng tải bài viết và kèm đoạn clip trích xuất từ camera nhà dân ghi lại diễn biến vụ việc. Theo camera ghi lại lúc 17h34 ngày 19/4, một phụ nữ đang đi trên đường thì có thanh niên đi theo xe, tạt đầu chặn đường rồi đánh tới tấp. Hành vi bạo lực diễn ra ngay trên đường phố đông đúc xe cộ.

Ngay khi video được đăng tải đã thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc với hành vi bạo lực của người đàn ông trong clip và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi này.