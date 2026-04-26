Việt Nam phản đối Đài Loan diễn tập trên đảo Ba Bình

Ngày 26/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận liên quan đến việc Lãnh đạo cảnh sát biển Đài Loan Kuan Bi-ling tuần này tới đảo Ba Bình để tham gia diễn tập, trong đó có cả diễn tập đổ bộ vũ trang lên tàu khả nghi.

“Mọi hoạt động của nước ngoài trên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam đều là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và không có giá trị”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Đảo Ba Bình có diện tích tự nhiên lớn nhất thuộc chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng bị Đài Loan chiếm đóng trái phép và từng triển khai lực lượng thủy quân lục chiến đồn trú.

Từ năm 2000, Đài Loan thay lực lượng đồn trú trên đảo Ba Bình bằng một đơn vị cảnh sát biển, được trang bị các loại vũ khí như súng máy, cối tầm xa. Lực lượng này thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trái phép ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình.

Việt Nam nhiều lần tuyên bố có đầy đủ chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.