Thợ khóa bị chủ nhà cầm dao dọa chém khi phá cửa theo yêu cầu của người vợ

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trong tình trạng say xỉn, liên tục quát tháo, cầm cây và dao dọa chém một người thợ sửa khóa.

Chủ nhà cầm dao dọa chém người thợ khóa.

Theo nội dung video và chia sẻ của người trong cuộc, sự việc bắt nguồn từ việc người chồng đi nhậu về rồi tự chốt cửa phòng ngủ nằm bên trong. Gọi cửa nhiều lần không được, lo sợ chồng gặp sự cố sức khỏe trong phòng máy lạnh, người vợ đã thuê thợ đến phá khóa để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi cửa vừa mở và người thợ vào lay tỉnh, người chồng bất ngờ bật dậy chửi bới. Sau đó, đối tượng này cầm cây đánh vào đầu, cầm dao dọa đánh, ép người thợ phải sửa lại cánh cửa như cũ mới cho ra về.

Cái cây đã bị gãy sau khi chủ nhà cầm đánh vào người thợ.

Người thợ khóa trong vụ việc là anh L.T.H (SN 1995, ngụ phường Dĩ An). Anh H. xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 25/4 tại một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An.

"Tôi được chị T.G (vợ người đàn ông) thuê đến mở cửa vì chị ấy quá lo lắng cho chồng. Mọi thao tác phá cửa đều có sự đồng ý của người vợ. Tuy nhiên, phản ứng hung hãn của người chồng khiến tôi rất bất ngờ và sợ hãi", anh H. chia sẻ.

Đoạn video sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người bày tỏ sự bất bình trước hành vi của người chồng và yêu cầu công an xác minh, làm rõ để răn đe.