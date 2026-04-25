Lời khai của nghi phạm sát hại nữ tiểu thương ở Ninh Bình

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, nghi phạm gây ra vụ án mạng tại xã Bình Minh vào sáng 25/4 được xác định là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1983, quê Quảng Trị).

Khi bị lực lượng chức năng khống chế tại khu lán trại thuộc xóm 8B, xã Bình Minh, Dũng có biểu hiện đau bụng dữ dội.

Qua khai thác nhanh, kẻ này khai nhận đã uống thuốc khử khuẩn làm sạch nước dùng trong nuôi trồng thủy sản nhằm tự tử. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đưa Dũng đến Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 25/4, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một phụ nữ nằm trên đường thuộc xóm Bình Minh 10, trên người có nhiều vết thương do bị chém.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và tổ chức truy xét kẻ gây án.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Hồng Minh (SN 1995), làm nghề bán thịt lợn tại địa phương.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, rạng sáng cùng ngày, khi chị Minh ra khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng đã bám theo. Khi đến đoạn đường thuộc xóm Bình Minh 10, hắn ùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chỉ sau khoảng 2 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã truy xét, bắt giữ thành công nghi phạm khi hắn đang cố thủ tại nơi ở.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.