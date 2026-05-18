Khánh thành công trình thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng tham dự sự kiện.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An, nhấn mạnh: Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình thác 9 tầng đúng dịp Lễ hội Làng Sen năm 2026 góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Ông Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group - cho biết, trong quá trình triển khai dự án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cùng doanh nghiệp đã tham vấn ý kiến các cơ quan chuyên môn, chuyên gia văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quy hoạch nhằm bảo đảm công trình thác 9 tầng vừa mang tính biểu tượng, chiều sâu văn hóa và giá trị bền vững, vừa hài hòa với cảnh quan tự nhiên và tổng thể không gian văn hóa-lịch sử của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - tặng hoa cho đại diện Tập đoàn T&T Group.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Công trình là một trong những hạng mục thuộc quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng, do Tập đoàn T&T Group tài trợ.
Thác 9 tầng được xây dựng trên cơ sở tôn tạo dòng suối tự nhiên tại khu vực núi Động Tranh, lấy cảm hứng từ câu ca dao quen thuộc: "Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".
Công trình gồm 9 tầng thác liên hoàn, tượng trưng cho 9 chữ cù lao: Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng, Dục, Cố, Phục, Phúc. Đây là lời nhắc nhở về công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái, đồng thời thể hiện đạo lý hiếu nghĩa trong văn hóa truyền thống Việt Nam.
Điểm nhấn của công trình là hồ nước trung tâm có đường kính 21m, được thiết kế như mặt gương lớn giữa không gian núi rừng Động Tranh.
Bao quanh là hệ thống suối, thác và đường dạo, cùng nhiều chi tiết mang đậm dấu ấn văn hóa làng quê Việt Nam, tạo nên không gian trang nghiêm nhưng gần gũi, hài hòa với thiên nhiên.