HLV Roland: Bài học sai lầm của thế hệ trước giúp U17 Việt Nam dự U17 World Cup

(VTC News) -

Chiều 18/5, đội tuyển U17 Việt Nam về nước, kết thúc hành trình đáng nhớ tại giải U17 châu Á 2026 với tấm vé tham dự U17 World Cup. Trả lời phỏng vấn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), huấn luyện viên Cristiano Roland nhấn mạnh sự tự hào về màn thể hiện của các học trò, đặc biệt là trong việc học hỏi từ sai lầm của chính bản thân và thế hệ đàn anh.

“Đây là hai thế hệ mà chúng tôi đã chuẩn bị để hướng tới mục tiêu World Cup. Thế hệ trước đã không may mắn vì những chi tiết nhỏ, trong đó có vấn đề thể lực. Năm nay, những sai lầm vẫn xảy ra, nhưng may mắn là nó đến ở trận thứ hai. Đến trận thứ ba, chúng tôi đã không lặp lại điều đó và giành chiến thắng để lấy vé dự World Cup.

Đây là một quá trình học hỏi. Các em đã học từ những sai lầm của thế hệ trước để cải thiện bản thân. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Bây giờ, các em cần tiếp tục nghĩ đến việc cải thiện hơn nữa để hướng tới World Cup”, huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ.

U17 Việt Nam về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. (Ảnh: VFF)

Năm 2025, U17 Việt Nam cũng do ông Roland dẫn dắt không thua trận nào nhưng vẫn không vượt qua vòng bảng giải châu Á, hụt tấm vé dự U17 World Cup đầy tiếc nuối. Sau một năm, lứa cầu thủ tiếp theo - trong đó vẫn còn Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực từng nếm trải thất bại tiếc nuối - rút ra bài học để giành chức vô địch Đông Nam Á và lọt vào tứ kết U17 châu Á với màn trình diễn ấn tượng.

“Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đều đã hoàn thành. Chúng tôi có hai mục tiêu trong kế hoạch và cả hai đều đạt được. Vì thế, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được, về toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển. Sự thật là cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành và tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland đồng thời cho rằng đội tuyển vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng tới mục tiêu cao hơn tại FIFA U17 World Cup 2026. “Mọi thứ chúng tôi lên kế hoạch đều rất quan trọng, nhưng chúng tôi hiểu rằng mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi cũng cần thêm thời gian với các em. Chúng tôi muốn nhiều hơn, Việt Nam xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn. Mục tiêu của tôi là luôn cố gắng cải thiện từng ngày”, chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh.

Nhìn lại hành trình của hai thế hệ U17 Việt Nam liên tiếp tham dự VCK U17 châu Á, HLV Cristiano Roland cho rằng những bài học từ thất bại năm ngoái đã giúp đội tuyển trưởng thành hơn để hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong năm nay.

U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Theo lịch đã được công bố, lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức vào ngày 21/5 tại trụ sở của FIFA (Zurich, Thụy Sỹ).