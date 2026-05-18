Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương có hiệu lực từ ngày 30/4, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định thành lập Công an thành phố Đồng Nai cũng như quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao Quyết định và chúc mừng Công an thành phố Đồng Nai.

Tại buổi lễ, sau khi công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Đồng Nai, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao các Quyết định cho Ban Giám đốc Công an thành phố.

Dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Việc thành lập Công an thành phố Đồng Nai không chỉ là sự kiện về tổ chức bộ máy mà còn là sự khẳng định về vị thế, vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh, danh dự của lực lượng Công an thành phố trước yêu cầu phát triển mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao thành tích mà Công an thành phố đã đạt được qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh cả nước chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phát huy bề dày truyền thống tốt đẹp, đề ra mục tiêu phấn đấu cao hơn để xứng danh là Công an của thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, Nghị quyết số 30/2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4.

Theo đó, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Như vậy cả nước có 7 thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế và Đồng Nai.

Sau khi thành lập, thành phố Đồng Nai có diện tích 12.737,18 km² và dân số 4.491.408 người; có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.