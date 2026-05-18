Chủ tịch Quốc hội: Không để tình trạng bộ máy đã sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại cuộc làm việc với tập thể lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về các nhiệm trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ, chiều 18/5.

Nêu rõ nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới và áp lực mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức vận hành và quy trình công tác; không thể tiếp tục làm việc theo tư duy cũ, cách làm cũ, quy trình cũ.

"Văn phòng Quốc hội là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội - điều đó đúng nhưng chưa đủ trong bối cảnh hiện nay. Trong giai đoạn mới, Văn phòng Quốc hội phải được xác định là thiết chế bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội vận hành thông suốt; là trung tâm tham mưu tổng hợp, điều phối, kết nối thông tin, tổ chức thực hiện và bảo đảm các điều kiện hoạt động tổng thể của Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chỉ rõ yêu cầu phải xử lý ngay những điểm nghẽn trong cơ chế vận hành, Chủ tịch Quốc hội cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay không còn là những vướng mắc riêng lẻ ở từng đơn vị, từng lĩnh vực mà chủ yếu xuất phát từ cơ chế vận hành tổng thể của bộ máy.

Đó là tình trạng giao thoa chức năng, quy trình còn nhiều tầng nấc, phối hợp chưa liên thông, phân cấp chưa đủ mạnh, trách nhiệm ở một số khâu chưa rõ, dữ liệu chưa thông suốt, một bộ phận cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới.

Quan tâm tới vấn đề kiện toàn bộ máy, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần "tinh gọn nhưng phải mạnh". Việc sắp xếp, kiện toàn Văn phòng Quốc hội không chỉ là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà bản chất là thiết kế lại toàn bộ chuỗi vận hành công việc: việc bắt đầu từ đâu, đi qua những khâu nào, ai chủ trì, ai phối hợp, thời hạn xử lý bao lâu, sản phẩm đầu ra là gì và ai chịu trách nhiệm nếu công việc chậm tiến độ hoặc không đạt yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, không để xảy ra tình trạng bộ máy đã được sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ; giảm đầu mối về hình thức nhưng lại phát sinh thêm khâu trung gian; phân công nhiệm vụ nhưng không xác định rõ trách nhiệm. Tinh gọn bộ máy phải gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành và chất lượng tham mưu, phục vụ Quốc hội.

Quán triệt việc chuyển mạnh từ "vận hành hành chính truyền thống" sang "quản trị hiện đại", lấy kết quả đầu ra làm thước đo, Chủ tịch Quốc hội cho rằng tất cả quy trình công việc cần được rà soát, chuẩn hóa theo hướng rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ tiêu chí đánh giá.

Theo Chủ tịch Quốc hội, báo cáo của Văn phòng Quốc hội không chỉ dừng ở mô tả công việc mà phải có số liệu quản trị cụ thể, có khả năng lượng hóa.

"Cần trả lời rõ đã xử lý bao nhiêu việc, bao nhiêu văn bản, bao nhiêu nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, bao nhiêu nhiệm vụ chậm hạn; nguyên nhân chậm do đâu, trách nhiệm thuộc về ai và biện pháp khắc phục như thế nào. Quản trị hiện đại là phải đo được, giám sát được, truy trách nhiệm được. Không để tình trạng không ai sai rõ ràng nhưng công việc vẫn chậm", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu kiện toàn cơ chế giúp việc cho Tổng Thư ký Quốc hội theo hướng tinh gọn nhưng mạnh, bảo đảm đủ thông tin, đủ năng lực và đủ thẩm quyền để tham mưu, phục vụ hiệu quả kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động trọng tâm khác.

Chủ tịch Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẩn trương nghiên cứu phương án kiện toàn cơ chế này.

Đồng thời, phải triển khai ngay ứng dụng số theo dõi chương trình kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ứng dụng này phải thể hiện rõ tiến độ chuẩn bị của từng nội dung: hồ sơ đã đầy đủ hay chưa, còn thiếu những gì, trách nhiệm thuộc cơ quan nào, thời hạn còn bao lâu, có nguy cơ chậm hạn hay không. Trên cơ sở đó, giúp lãnh đạo theo dõi, điều phối và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Đẩy nhanh Quốc hội số, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung

Về đẩy nhanh Quốc hội số, AI, dữ liệu dùng chung, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là mua phần mềm hay số hóa mang tính hình thức. Chuyển đổi số là thay đổi quy trình, thay đổi cách làm, thay đổi phương thức quản trị dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định.

Theo đó, Văn phòng Quốc hội cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung của Quốc hội; rà soát tổng thể các phần mềm đang triển khai; xây dựng bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số; phát triển các công cụ hỗ trợ đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội; đồng thời nghiên cứu chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ các nghiệp vụ lõi của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo tổ chức lại công tác thông tin, báo chí, truyền thông của Quốc hội theo tư duy nghị trường, bảo đảm thông tin về Quốc hội phải chính xác, kịp thời, chủ động, thống nhất thông điệp và có sức lan tỏa. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, không để xảy ra tình trạng cùng một nội dung nhưng nhiều đầu mối xử lý, nhiều cách thể hiện, thiếu định hướng chung.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát, tính toán lại mô hình tổ chức công tác thông tin, báo chí, truyền thông, bao gồm Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp và Báo Đại biểu Nhân dân theo hướng hợp nhất, bảo đảm vận hành chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ của Văn phòng Quốc hội theo hướng đánh giá bằng sản phẩm, bố trí theo năng lực, đào tạo theo vị trí việc làm, sử dụng cán bộ thực chất, hiệu quả và kỷ luật theo trách nhiệm.

"Cần chú trọng đào tạo, bố trí và phát triển đội ngũ cán bộ trong các lĩnh vực mới, khó, chuyên sâu như lập pháp, phân tích chính sách, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, truyền thông chính sách, quản trị tài sản công, tài chính công và đối ngoại nghị viện", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội giao Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Quốc hội rà soát, hoàn thiện xây dựng Báo cáo sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình Đảng bộ Văn phòng Quốc hội sau 1 năm hoạt động; xây dựng đề án phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội trong tháng 7 và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến.

Với những nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng có thể xem xét, báo cáo ngay tại phiên họp tháng 6, trong đó có phương án chuyển Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp về Báo Đại biểu Nhân dân; việc sắp xếp các cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.