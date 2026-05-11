Chủ tịch Quốc hội: Đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Nhân dân

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là phiên họp diễn ra ngay sau sự thành công của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

"Diễn ra trong 12 ngày, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn và hệ trọng. Trong đó, tập trung kiện toàn nhân sự cấp cao, bầu, phê chuẩn các chức danh. Đồng thời, Quốc hội khẩn trương xây dựng hệ chế, chính sách cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong quá trình diễn ra Kỳ họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao, đã tiến hành họp phiên thứ nhất để kiện toàn các chức danh nhân sự của các cơ quan Quốc hội; cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tổ chức các phiên họp đột xuất để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung cấp bách phát sinh, bổ sung gấp vào kỳ họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn, diễn ra trong một buổi sáng.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế hóa kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. "Đây là giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư, nguyện vọng. Vì vậy, cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nội dung cuối cùng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này là tổng kết Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu đánh giá thẳng vào những việc làm được, chưa làm được, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh ngay từ Kỳ họp thứ 2, không để lặp lại tình trạng gửi chậm hồ sơ, sơ suất trong Kỳ họp thứ nhất vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó, vấn đề gửi tài liệu cho Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cần đảm bảo thời gian, chất lượng.

Nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại các phiên họp của Chính phủ "khi trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, phải trình kèm theo dự thảo nghị định, quyết định, thông tư", Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phải đổi mới tư duy xây dựng làm luật, phân rõ vai của Quốc hội, của Chính phủ, của các bộ, từ đó nâng cao chất lượng xây dựng phát luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý đến nay vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ, lùi sang các phiên họp sau. Trong đó có cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được thông qua từ các kỳ họp thứ 9, thứ 10, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rất chậm so với yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm. Chính phủ phải rút kinh nghiệm nghiêm túc. Về phía Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Phó Chủ tịch phụ trách phải làm việc nghiêm túc, rút kinh nghiệm sự chậm trễ này.

Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội phối hợp, đôn đốc, theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với những luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết; các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định.

"Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực phải thực hiện được ngay trong thực tế, bởi hiện nay người dân và doanh nghiệp đang rất mong đợi các nghị định, thông tư hướng dẫn để triển khai đồng bộ", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Lưu ý chương trình phiên họp rất ngắn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan trình bày súc tích, đi thẳng vào vấn đề; các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu trọng tâm, trọng điểm vào các vấn đề cơ quan trình xin ý kiến, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau để có phương án cụ thể.