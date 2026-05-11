Chủ tịch VFF: 'U17 Việt Nam không có gì phải khóc'

Ngay sau trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn trực tiếp gặp động viên đội nhà. Ông nhấn mạnh thất bại này là bài học đắt giá mà thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland cần ghi nhớ và vượt qua.

“Hơn nhau là ở sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật. Không có gì phải khóc cả. Trong bóng đá, ngay cả các anh lớn ở đội tuyển quốc gia cũng từng vấp ngã”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam bước vào trận đấu gặp U17 Hàn Quốc với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước U17 Yemen. Ngay trong hiệp 1, Đào Quý Vương kiến tạo cho Lê Sỹ Bách mở tỉ số trận đấu. U17 Việt Nam giữ được tỷ số này đến phút 83. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, thầy trò huấn luyện viên Roland thua liên tiếp 4 bàn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (áo vàng) chia sẻ với cầu thủ U17 Việt Nam.

“Đây là bài học rất cần thiết mà các cầu thủ phải cố gắng vượt qua. Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng đã có thời điểm chơi bị động. Tuy nhiên, tất cả đều có thể làm lại vì phía trước vẫn còn một trận đấu nữa.

Điều quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội. Có những lúc thất bại mà không còn cơ hội sửa sai, nhưng hôm nay các con vẫn còn quyền tự quyết định khả năng đi tiếp của mình", lãnh đạo VFF nói thêm.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland ghi nhận tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của các học trò trước đối thủ mạnh như U17 Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của những chi tiết nhỏ trong bóng đá ở cấp độ châu lục.

Ở lượt trận cuối cùng, U17 Việt Nam chắc chắn vượt qua vòng bảng và giành vé dự World Cup nếu thắng UAE. Trong trường hợp hòa đối thủ này, U17 Việt Nam cần chờ đợi Hàn Quốc không thắng Yemen để đi tiếp. Ngoài ra, U17 Việt Nam có thể giành vé dự World Cup nếu xếp thứ ba nhưng có thành tích tốt nhất trong 4 bảng đấu, kèm điều kiện Qatar xếp ở một trong hai vị trí đầu bảng B.

“Cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta nên bây giờ điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trận đấu sau mới là trận quyết định. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải vượt qua. Toàn đội sẽ dốc toàn lực cho trận cuối cùng và chúng ta phải chiến đấu hết mình”, HLV Cristiano Roland khẳng định.