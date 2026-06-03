Ông Trump nói cam kết hạt nhân với Iran chưa đủ mạnh

(VTC News) -

Theo ABC News, các nhà đàm phán Iran đã đưa ra những lời đảm bảo bằng miệng rằng chính quyền Mỹ cuối cùng sẽ đồng ý với một số điều khoản liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump xác định trong cuộc họp tại Phòng Tình huống rằng những cam kết đó không đủ mạnh.

Hôm 2/6, phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Ngoại trưởng Marco Rubio chia sẻ chi tiết về những điều mà chính quyền ông Trump muốn thấy từ Iran trước khi tiến hành những bước tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

"Họ phải cam kết đàm phán rất cụ thể về uranium được làm giàu cao - việc xử lý lượng uranium được làm giàu cao vẫn còn chôn sâu trong lòng núi ở đâu đó. Họ phải đồng ý đàm phán về những hạn chế nghiêm ngặt và lâu dài hoặc việc hủy bỏ hoạt động làm giàu uranium ở nước họ", ông Rubio nhấn mạnh.

Ông Rubio cho biết thêm các chi tiết cũng như khoản ưu đãi tài chính dành cho Tehran có thể được xác định sau. "Ví dụ, họ phải cam kết 'chúng tôi sẽ xử lý uranium đã được làm giàu'. Và câu hỏi đặt ra bây giờ là 'Chúng ta sẽ thực hiện điều đó bằng những cơ chế nào?' Điều đó có thể được đàm phán", ông Rubio nói.

Trong nhiều tuần qua, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tập trung vào việc đạt được bản ghi nhớ sơ bộ nhằm chính thức gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai nước, từng bước mở lại eo biển Hormuz và đặt ra thời hạn cho những cuộc đàm phán tiếp theo về vấn đề hạt nhân.

Đáng chú ý, nhóm đàm phán của Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận dự thảo mà họ cho rằng có thể giành được sự ủng hộ của cả ông Trump và chính quyền Iran.

Bao gồm cam kết bằng văn bản từ Iran rằng họ sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân - một cam kết mà các nhà lãnh đạo Iran cũng công khai đưa ra nhiều lần trong những năm gần đây nhưng không bao gồm cam kết cụ thể liên quan đến chương trình hạt nhân rộng lớn hơn của họ, mà chính quyền này luôn khẳng định là nhằm mục đích hòa bình.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho biết ông Trump thận trọng trong việc đưa ra nhượng bộ tài chính lớn hơn cho Iran ở giai đoạn đàm phán này.

Ông Rubio cũng làm chứng rằng chính quyền không đề nghị dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhắm vào Iran hoặc giải tỏa bất kỳ tài sản nào của nước này như một phần của thỏa thuận ban đầu, điều đó chỉ được xem xét khi Iran thực hiện đúng lời hứa kiềm chế chương trình hạt nhân.