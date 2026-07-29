(VTC News) -

Khép lại phiên giao dịch, VN-Index tăng 24,06 điểm, tương đương 1,43%, lên 1.704,68 điểm, chính thức lấy lại mốc 1.700 điểm. HNX-Index tăng 2,23 điểm lên 271,68 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng thêm 0,21 điểm, đạt 125,94 điểm.

Động lực lớn nhất đưa thị trường đi lên đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong đó, cổ phiếu của Công ty CP Vincom Retail (VRE) trở thành tâm điểm khi tăng 6,81%. Cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup - CTCP (VIC) cũng tăng 6,14%, và tiếp tục là cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index. Hai cổ phiếu còn lại trong nhóm là VHM (Công ty CP Vinhomes) và VPL (CTCP Vinpearl) lần lượt tăng 2,62% và 3,22%.

Đà tăng của nhóm cổ phiếu “họ” Vin được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý II tích cực, đặc biệt là VRE. Doanh nghiệp này vừa công bố lợi nhuận sau thuế quý II đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế lần lượt hoàn thành 49% và 58% kế hoạch năm, tạo thêm cơ sở để dòng tiền tìm đến cổ phiếu.

VN-Index lấy lại ngưỡng 1.700 điểm. (Ảnh minh hoạ).

Không chỉ riêng nhóm Vingroup, sắc xanh còn lan tỏa sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác. VPI tăng 2,7%, IJC tăng 1,15%, trong khi NLG, DXG, KBC và DXS đều đóng cửa trong sắc xanh.

Nhiều cổ phiếu bluechip khác cũng có diễn biến tích cực trong phiên chiều. FPT đảo chiều thành công và chốt phiên tăng 3,33%; HPG tăng 3,1%; MWG tăng 3,58%; HDB tăng 1,59% sau khi hồi phục mạnh từ vùng tham chiếu. Các cổ phiếu ngân hàng lớn như VCB, BID, CTG và MSN đều tăng quanh 1%, góp phần củng cố đà đi lên của chỉ số.

Đáng chú ý, diễn biến hồi phục không chỉ giới hạn trong nhóm vốn hóa lớn. Nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình cũng thu hút dòng tiền như VCI tăng 5,58% với giá trị giao dịch hơn 223 tỷ đồng; VPI tăng 2,7%; ORS tăng 3,44%; DIG tăng 1,41%; DPM tăng 1,55%. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể so với đầu phiên.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn tập trung chủ yếu tại một số cổ phiếu ngân hàng. SHB là mã giảm mạnh nhất trong rổ VN30 khi mất 1,75% xuống 11.200 đồng/cổ phiếu, đồng thời dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 47 triệu cổ phiếu được sang tay. VPB, STB và LPB cũng điều chỉnh từ 1-1,7%, song mức giảm này không đủ tạo sức ép lên xu hướng tăng chung.

Một điểm đáng chú ý khác là áp lực từ nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đáng kể. Trong phiên 29/7, khối ngoại mua vào 49,22 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.942,74 tỷ đồng; đồng thời bán ra 59,30 triệu cổ phiếu, với giá trị 2.030,78 tỷ đồng. Theo đó, giá trị bán ròng chỉ còn khoảng 88,04 tỷ đồng.

VHM chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với 234,83 tỷ đồng, dù cổ phiếu này vẫn tăng hơn 6%. Xếp sau là VIX (76,70 tỷ đồng), HDB (66,28 tỷ đồng), TCB (48,66 tỷ đồng), ACB (45,84 tỷ đồng), VPB (38,99 tỷ đồng), SSI (38,75 tỷ đồng), NVL (38,27 tỷ đồng) và GEX (31,65 tỷ đồng).