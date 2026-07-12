Thị trường chứng khoán tuần tới sẽ thế nào?

(VTC News) -

Đóng cửa phiên cuối tuần qua, chỉ số VN-Index đã rơi xuống mức 1818,34 điểm, thấp hơn mức trung bình 20 phiên.

Theo chuyên gia đến từ công ty chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index kém tích cực khi không giữ đường xu hướng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.850 điểm, dẫn đến áp lực bán mạnh hơn. Ngắn hạn chỉ số đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.770 điểm - 1.800 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 06/2026. VN30 tương tự chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.950 điểm.

Chỉ số VN-Index chưa cải thiện xu hướng khi các cổ phiếu vốn hóa lớn, đầu ngành tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh tích lũy, chờ cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh quí II. Thị trường phục hồi với thanh khoản thấp, gia tăng khối lượng giao dịch giảm, trong khi giá giảm, khối lượng giao dịch tăng phản ánh diễn biến kém tích cực.

Tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn trở nên bi quan hơn với diễn biến của thị trường. Áp lực bán dừng lỗ, giảm tỷ trọng đầu cơ, đòn bẩy ngắn hạn gia tăng trong bối cảnh thông tin dự nợ ký quỹ cuối quí II/2026 của các công ty chứng khoán vẫn tăng mạnh so với quý I/2026.

Thị trường chứng khoán tuần tới vẫn đang trong nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật nhằm tái cân bằng cung – cầu.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS nhận định, thanh khoản tuần qua duy trì ở mức thấp, trong khi giao dịch phái sinh suy giảm mạnh, cho thấy dòng tiền lớn đang thận trọng hơn. Tuy nhiên, giá trị bán ròng hơn 2.800 tỷ đồng của khối ngoại trong phiên 6/7 chủ yếu đến từ một giao dịch thỏa thuận riêng lẻ tại VIC, nên chưa thể xem là tín hiệu rút vốn đồng loạt.

Trong khi nhà đầu tư trong nước có xu hướng chờ kết quả kinh doanh quý II để xác nhận triển vọng lợi nhuận, thì khối ngoại vẫn đang duy trì đà bán ròng. Dù ngân hàng, bán lẻ và vật liệu xây dựng được kỳ vọng tích cực, một số nhóm như phân bón và dầu khí vẫn tiềm ẩn rủi ro dự phòng hàng tồn kho…

"Vì vậy, thị trường hiện nghiêng về trạng thái chờ xác nhận hơn là bước vào chu kỳ phân phối mạnh, và thanh khoản chỉ có thể cải thiện rõ rệt khi các doanh nghiệp đầu ngành công bố kết quả vượt kỳ vọng, tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhóm vốn hóa lớn và dòng vốn ngoại", ông Việt Anh nhấn mạnh.

Cũng theo ông, trong bối cảnh thanh khoản còn yếu và khối ngoại tiếp tục bán ròng, VN-Index nhiều khả năng dao động trong vùng 1800–1900 điểm thay vì bứt phá mạnh. Cơ hội ngắn hạn chủ yếu đến từ hoạt động cơ cấu danh mục VN30 và các cổ phiếu có kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, thay vì xu hướng tăng chung của thị trường. Một nhịp tăng bền vững và lan tỏa hơn có thể phải chờ đến quý III, khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt rõ rệt và dòng vốn đón đầu nâng hạng FTSE Russell bắt đầu quay trở lại.

Chuyên gia của công ty chứng khoán TPS nhận định, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy VN-Index vẫn đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn khi động lượng suy yếu, nhưng dòng tiền chưa có dấu hiệu rút khỏi thị trường. RSI và Stochastic tiến về vùng thấp cho thấy áp lực bán gia tăng, đồng thời mở ra khả năng xuất hiện lực cầu hỗ trợ trong các phiên tới. Nhìn chung, xu hướng trung – dài hạn vẫn chưa ghi nhận tín hiệu tiêu cực.

Trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực cầu chủ động vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, trong khi bên bán gia tăng cường độ giao dịch khiến thanh khoản khớp lệnh tăng so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy cán cân cung – cầu vẫn đang nghiêng về phía bên bán, khiến chỉ số tiếp tục suy yếu sau khi đánh mất vùng hỗ trợ ngắn hạn.

Xét trên phương diện kỹ thuật, việc VN-Index duy trì dưới đường trung bình động 20 phiên (MA20) cho thấy xu hướng suy yếu trong ngắn hạn vẫn đang tiếp diễn. Dù vậy, cấu trúc tăng của xu hướng trung – dài hạn hiện chưa bị phá vỡ khi các vùng hỗ trợ quan trọng phía dưới vẫn được duy trì. Trong bối cảnh áp lực điều chỉnh chưa có dấu hiệu kết thúc, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.808 điểm, tương ứng với đường trung bình động 100 phiên (MA100).

Theo đó, TPS cho rằng thị trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật nhằm tái cân bằng cung – cầu. Dù áp lực ngắn hạn có thể còn kéo dài, vùng 1.808 điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, qua đó quyết định khả năng ổn định trở lại của chỉ số trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cũng cho rằng, khả năng xuất hiện một nhịp tăng mạnh trên diện rộng trong ngắn hạn là chưa cao. Sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý II, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới, trong khi các yếu tố bên ngoài như căng thẳng địa chính trị và chính sách của các ngân hàng trung ương lớn vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng.

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa thị trường sẽ thiếu cơ hội. Bà Liên cho rằng dòng tiền sẽ vận động theo mô hình chữ K, khi nhánh đi lên vẫn tập trung ở một số doanh nghiệp và nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ rõ ràng, trong khi phần còn lại của thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Thực tế trong tuần qua, dòng tiền vẫn duy trì hoạt động tích cực tại một số cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng và chứng khoán, cho thấy cơ hội vẫn hiện hữu nhưng mang tính chọn lọc cao. Vì vậy, thay vì kỳ vọng một “con sóng” lan tỏa trên diện rộng, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược lựa chọn cổ phiếu và tập trung vào những nhóm vẫn đang thu hút được dòng tiền.