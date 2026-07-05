Xu hướng thị trường chưa rõ ràng, nhà đầu tư chứng khoán nên làm gì?

(VTC News) -

VN-Index gần như đi ngang sau hai tuần hồi phục liên tiếp. Các nhịp tăng giảm chủ yếu diễn ra trong biên độ hẹp khi dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Đóng cửa tuần đầu tiên của tháng 7/2026, VN-Index giảm 0,53% về mức 1.862,08 điểm.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, diễn biến tuần qua tiếp tục phản ánh trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”.

Vai trò nâng đỡ chỉ số liên tục được luân chuyển giữa nhóm Vingroup và ngân hàng. Có thời điểm VIC, VHM điều chỉnh khiến VN-Index mất gần 17 điểm, nhưng ngay sau đó nhóm ngân hàng trở thành lực kéo thay thế.

Xu hướng thị trường chưa rõ ràng, nhà đầu tư cần thận trọng. (Ảnh minh hoạ).

Theo ông Phong, kịch bản cơ sở vẫn là VN-Index tiếp tục phân hóa mạnh trong vùng 1.840-1.890 điểm. Thanh khoản vẫn dưới bình quân 20 tuần cho thấy dòng tiền lớn chưa nhập cuộc, chỉ đủ sức nâng đỡ cục bộ, trong khi khối ngoại chưa có tín hiệu ngừng bán ròng khi USD còn mạnh nên việc giữ chỉ số phải trông cậy gần như hoàn toàn vào vài mã vốn hóa siêu lớn.

Chuyên gia từ Pinetree cũng lưu ý rủi ro cần theo dõi là nhịp kéo trụ thiếu sự đồng thuận của thanh khoản nên dễ đảo chiều khi áp lực chốt lời xuất hiện. Ngoài ra, khối ngoại có thể bán ròng mạnh hơn nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cứng rắn.

Trong khi đó, theo chuyên gia đến từ Công ty chứng khoán Kafi, thị trường vẫn còn dư địa để nối dài xu hướng tăng, dù nhiều khả năng sẽ xen kẽ các nhịp rung lắc, tích lũy ngắn hạn để hấp thụ áp lực chốt lời sau chuỗi tăng vừa qua, thay vì đảo chiều xu hướng chính.

Nền tảng hỗ trợ cho quan điểm này đến từ bức tranh vĩ mô đang cho thấy tín hiệu tương đối tích cực ở nhiều cấu phần: chỉ số sản xuất công nghiệp và xây dựng duy trì đà mở rộng, PMI cải thiện cho thấy đơn hàng và hoạt động sản xuất đang phục hồi, trong khi tiêu dùng nội địa cũng ghi nhận chuyển biến khả quan hơn.

Bên cạnh đó, các chính sách điều hành theo hướng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trong nửa cuối năm - bao gồm định hướng nới lỏng tài khóa, tiền tệ và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công - sẽ tiếp tục là chất xúc tác hỗ trợ dòng tiền vào thị trường.

Vị chuyên gia cũng cho biết, một điểm đáng chú ý khác là mặt bằng giá của không ít nhóm cổ phiếu, đặc biệt là các nhóm chưa tham gia nhiều vào nhịp tăng vừa qua, vẫn còn tương đối hấp dẫn so với phần đã tăng nóng như: Ngân hàng, chứng khoán, qua đó tạo dư địa cho sự lan tỏa dòng tiền và luân chuyển nhóm ngành dẫn dắt trong tuần tới.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần thận trọng theo dõi thêm các thông tin, biến số bất ngờ có thể xuất hiện trong giai đoạn này - từ diễn biến tỷ giá, chính sách thương mại quốc tế, đến các yếu tố địa chính trị - vì đây là những rủi ro có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và khiến nhịp rung lắc kéo dài hơn dự kiến.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích, Công ty chứng khoán VPS cho rằng, nhà đầu tư cần ưu tiên kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu vừa phải cũng như chú ý lựa chọn cổ phiếu để giao dịch ngắn hạn, đợi chờ nhiều cơ hội giao dịch tốt hơn trong 2 tuần giao dịch cuối tháng. Mua tích lũy cổ phiếu tầm nhìn dài vẫn được khuyến nghị với các nhà đầu tư giá trị cầm nhiều tiền mặt.

Trong khi đó, chuyên gia đến từ Công ty chứng khoán Kafi lại nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện tại, xu hướng thị trường chưa thực sự rõ ràng và dòng tiền vẫn đang phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành, do đó ông cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro cho phần vị thế ngắn hạn, đồng thời tận dụng các nhịp điều chỉnh, rung lắc để tích lũy dần cổ phiếu cho mục tiêu trung và dài hạn thay vì giải ngân toàn bộ trong một thời điểm.

Về lựa chọn cổ phiếu, nên tập trung vào những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh được kỳ vọng tăng trưởng tốt trong các quý tới và đang có mức định giá tương đối hấp dẫn so với triển vọng, thay vì chạy theo những cổ phiếu đã tăng nóng.

Về mặt chiến lược giao dịch, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức khoảng 20-30% tài khoản, vừa để chủ động ứng phó với các biến động bất ngờ, vừa tạo dư địa giải ngân khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc, qua đó tối ưu hiệu quả đầu tư mà vẫn kiểm soát tốt rủi ro.