(VTC News) -

Chỉ số VN-Index khép lại tuần giao dịch với diễn biến khả quan, có thời điểm tiến sát mốc 1.900 điểm. Thị trường sau đó chịu áp lực điều chỉnh, phân hóa mạnh ở vùng kháng cự, chỉ số điều chỉnh về quanh 1.850 điểm và phục hồi trở lại.

Kết tuần, VN-Index tăng 2,6% lên mức 1.871,91 điểm, dưới vùng đỉnh lịch sử 1.900 điểm - 1.930 điểm. VN30 cũng tăng 2,29%, vượt ngưỡng tâm lý 2.000 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán SHS, thị trường có tuần thứ hai liên tiếp phục hồi, tăng điểm sau giai đoạn suy giảm. Kết tuần VN-Index tăng 2,60% lên mức 1871,91 điểm, dưới vùng đỉnh lịch sử 1900 - 1930 điểm. VN30 kết tuần tăng 2,29% lên mức 2008,57 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 2000 điểm.

Tuy nhiên, ảnh hưởng tích cực lên thị trường là nhóm cổ phiếu Vingroup và các ngân hàng quy mô trung bình nhỏ với thanh khoản thị trường ở mức thấp. Trong khi đó, đa số các nhóm ngành khác điều chịu áp lực điều chỉnh, dừng lỗ ngắn hạn với tâm lý nhà đầu tư kém tích cực.

Chứng khoán tuần tới có thể đi ngang trong vùng 1.850-1.900 điểm, nhà đầu tư băn khoăn không biết nên đầu tư vào cổ phiếu nào.

Hiện tại, các cổ phiếu hàng đầu như VHM, VIC… đang hướng đến vùng giá đỉnh lịch sử đã thiết lập trong tháng 5/2026, cũng tương đương VN-Index vùng đỉnh 1900-1930 điểm, giá cao nhất tháng 5/2026.

"Như vậy, trong trường hợp tích cực, có thể các nhóm cổ phiếu trụ cột ở các nhóm ngành khác, các cổ phiếu ngân hàng hàng đầu sẽ phục hồi để cân bằng lại áp lực giảm điểm nếu VHM, VIC… điều chỉnh. Trong trường hợp kém tích cực, nếu kết hợp với thông tin dự nợ margin cuối quý II vẫn tăng cao, kết quả kinh doanh và tăng trưởng GDP quý II/2026 không như kỳ vọng, thì có thể xảy ra trường hợp thị trường chung bị ảnh hưởng mạnh. Qua đó có thể xảy ra hiện tượng giảm mạnh ở nhiều nhóm mã đã có giai đoạn điều chỉnh trong thời gian dài", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Ông Bùi Văn Huy, Phó Giám đốc FIDT nhận định, thị trường thực tế đang vận động không quá tích cực khi nhiều thông tin hỗ trợ trong và ngoài nước đã xuất hiện nhưng VN-Index vẫn chưa thể tạo được nhịp tăng rõ ràng. Dòng tiền hiện chủ yếu tập trung vào một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ, chưa lan tỏa ra toàn thị trường.

Theo ông Huy, diễn biến này cũng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường quốc tế khi kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn. Đồng USD mạnh lên đang gây áp lực lên nhiều tài sản rủi ro như vàng, tiền số và chứng khoán.

Trong ngắn hạn, thị trường chưa có nhiều thông tin hỗ trợ mới và nhiều khả năng sẽ chờ đợi mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Theo chuyên gia FIDT, yếu tố quan trọng cần quan sát không chỉ là mức tăng của chỉ số mà là sự cải thiện của thanh khoản.

“Nếu thanh khoản chưa quay trở lại, xu hướng đi ngang trong vùng 1.850-1.900 điểm nhiều khả năng sẽ tiếp tục chi phối thị trường”, ông Huy nhận định.

Về tâm lý nhà đầu tư hiện nay, quan điểm “khi sự chán nản và bi quan lên cao có thể là lúc cơ hội xuất hiện” vẫn đúng, nhưng cần phân biệt rõ mức độ bi quan. Thị trường hiện chưa rơi vào trạng thái hoảng loạn hay giảm sốc, VN-Index vẫn duy trì nền giá tương đối ổn định.

Do đó, nếu thị trường tạo đáy, quá trình này có thể cần thêm thời gian thay vì hình thành ngay lập tức. Nếu loại bỏ yếu tố định giá của một số nhóm cổ phiếu lớn, nhiều cổ phiếu đang ở vùng định giá thấp so với nhiều năm. Tuy nhiên, môi trường lãi suất cao được dự báo còn kéo dài ít nhất đến cuối năm, tiếp tục ảnh hưởng tới dòng tiền.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree lại cho rằng, áp lực bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ lớn nhất đối với thị trường.

Một trong các nguyên nhân là đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh sau khi Fed phát tín hiệu thận trọng với lộ trình lãi suất cuối năm tạo áp lực lên dòng vốn ngoại tại các thị trường mới nổi. Tính đến cuối tuần vừa qua, tỷ giá USD/VND lên mức khoảng 26.454 đồng/USD, tăng 97 đồng/USD so với cuối quý I/2026.

Theo ông Phong, kịch bản có xác suất cao là VN-Index sẽ tiếp tục duy trì trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”, khi chỉ số được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn và dao động trong vùng 1.850 - 1.890 điểm. Còn lại, phần lớn cổ phiếu vẫn thiếu động lực bứt phá.

“Việc thanh khoản vẫn dưới mức trung bình cho thấy dòng tiền lớn chưa thực sự nhập cuộc. Khối ngoại nhiều khả năng tiếp tục bán ròng nếu áp lực tỷ giá chưa hạ nhiệt, còn dòng tiền nội chủ yếu tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy thay vì mua đuổi”, ông Phong nhận định.

Theo vị chuyên gia này, chỉ số đang phụ thuộc vào số ít cổ phiếu trụ. Nếu nhóm dẫn dắt suy yếu, VN-Index có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh. Thanh khoản chưa cải thiện tương xứng với đà tăng điểm cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, cần thêm sự tham gia của dòng tiền lớn trước khi có thể hình thành một xu hướng tăng mới rõ nét.