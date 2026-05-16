Chứng khoán dự báo tiếp đà tăng, chuyên gia khuyến cáo gì?

Tuần qua, dòng tiền phân hóa mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 3.900 tỷ đồng trên hai sàn. Bối cảnh đó khiến VN-Index có tuần giao dịch đầy biến động khi chỉ số rơi sát mốc 1.860 điểm trước khi bật tăng lên vùng đỉnh lịch sử mới quanh 1.925 điểm.

Có nên mua đuổi?

Dựa trên diễn biến thị trường tuần qua, nhiều chuyên gia dự báo, trong tuần tới, thị trường có khả năng tiếp tục đà tăng, có thể ở mốc 1.930-1.940 điểm.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Công ty Chứng khoán An Bình cho biết, khép lại tuần giao dịch từ 11-15/5 trong trạng thái giằng co mạnh khi VN-Index liên tục kiểm định vùng đỉnh mới. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu tuần khiến chỉ số có thời điểm lùi xuống dưới mốc 1.900 điểm, thậm chí trong phiên giữa tuần còn rơi sát vùng 1.860 điểm.

Tuy nhiên, lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhanh chóng giúp thị trường phục hồi, qua đó thiết lập mức đỉnh lịch sử mới quanh ngưỡng 1.925 điểm. Dù vậy, trạng thái phân hóa vẫn chi phối thị trường, trong khi thanh khoản chưa thực sự đồng thuận khiến đà tăng thiếu bền vững.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index đóng cửa tại 1.921,60 điểm, tăng nhẹ hơn 6 điểm, tương ứng khoảng 0,3% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn gần 0,2% so với mức mở cửa đầu tuần.

Chứng khoán dự báo tích cực, tuy nhiên chuyên gia đưa ra lời khuyên nhà đầu tư nên thận trọng. (Ảnh minh họa)

Trong phiên cuối tuần, GAS, BSR và GVR là 3 cổ phiếu đóng góp tích cực nhất khi mang về hơn 6 điểm tăng cho VN-Index. Trong tuần tới, nhiều chỉ số có khả năng tiếp tục đà tăng, có thể ở mốc 1.930-1.940.

Mặc dù thị trường có nhiều tín hiệu tích cực, nhưng ông Minh cho biết, tuần tới không phải là tuần để kỳ vọng bứt phá mạnh, mà là tuần kiểm định sức bền của đỉnh lịch sử. Nếu nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu dẫn dắt từ tháng 3 - 4, đây là lúc rà soát lại mục tiêu chốt lời từng phần.

“Trong trường hợp nhà đầu tư đã tích lũy dòng tiền, nên kiên nhẫn chờ nhịp điều chỉnh về quanh 1.900 điểm sẽ đầu tư để đảm bảo an toàn hơn là mua đuổi ở vùng giá hiện tại”, ông Minh nói.

Chọn đầu tư nhóm ngành nào?

Với nhà đầu tư ngắn hạn, ông Minh cho biết, nên ưu tiên gia tăng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi, đồng thời cân nhắc chốt lời từng phần tại vùng cản và tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng hạng thị trường.

Với nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục tích lũy các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Công nghệ và Đầu tư công tại các vùng hỗ trợ trung hạn để tối ưu hóa lợi nhuận trong giai đoạn thị trường duy trì đà tăng trưởng.

Đồng quan điểm, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược Thị trường, Công ty Chứng khoán VNDIRECT nhấn mạnh, điều quan trọng là nhà đầu tư cần thích nghi với đặc điểm vận động của thị trường. Hiện tại, nhà đầu tư ngày càng có xu hướng theo dõi sự dịch chuyển của dòng tiền theo từng nhóm cổ phiếu thay vì chỉ tập trung vào diễn biến của chỉ số chung.

Theo ông Hinh, chiến lược đầu tư trong giai đoạn này cũng phụ thuộc vào phong cách và khẩu vị của mỗi người.

"Với những nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn, chiến lược phù hợp là tập trung vào yếu tố cơ bản và lựa chọn các cổ phiếu đầu ngành. Nhóm nhà đầu tư này thường không quá quan tâm đến biến động ngắn hạn của thị trường và có thể nắm giữ dài hạn trước khi chốt lời.

Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư theo phong cách tăng trưởng nên bám sát câu chuyện tăng trưởng của từng ngành và sự dịch chuyển của dòng tiền thay vì nắm giữ dài hạn một cách thụ động. Đặc biệt, với những nhà đầu tư thường xuyên theo dõi bảng điện, việc theo đuổi chiến lược “mua và quên” là không dễ dàng", ông Đinh Quang Hinh nêu quan điểm.

Từ đó, ông Hinh cho rằng, cơ hội trong thời gian tới sẽ tập trung ở một số nhóm ngành đáng chú ý.

Đầu tiên là nhóm ngân hàng và chứng khoán. Giai đoạn vừa qua, nhóm tài chính không tăng, thậm chí điều chỉnh do mặt bằng lãi suất ở mức cao và đã tăng mạnh từ quý IV năm trước đến nay. Tuy nhiên, từ khoảng tháng 5 trở đi, lãi suất có thể dần hạ nhiệt. Khi môi trường lãi suất ổn định hơn, câu chuyện tăng trưởng của nhóm tài chính có thể quay trở lại, trong đó ngân hàng và chứng khoán là hai nhóm ngành đáng quan tâm.

Nhóm thứ hai là năng lượng, bao gồm dầu khí và điện. Theo ông Hinh, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026, năng lượng sẽ là nhóm ngành khó có thể thiếu trong chu kỳ tăng trưởng mới.

“Riêng với nhóm dầu khí, nhà đầu tư nên chờ giá dầu hoàn tất nhịp điều chỉnh. Nếu căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, giá dầu có thể điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi quay lại xu hướng tăng. Dù vậy, dầu khí vẫn là nhóm ngành tích cực trong năm nay”, ông Hinh lưu ý.

Đối với nhóm điện, ngành này sẽ tiếp tục hưởng lợi từ câu chuyện tăng trưởng, cùng với Quy hoạch Điện VIII và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngoài ra, các nhóm bán lẻ, tiêu dùng, vận tải và thép - nhìn rộng hơn là nhóm hàng hóa cơ bản - cũng được đánh giá tích cực trong năm 2026 nhờ hưởng lợi từ chu kỳ phục hồi mới.