Chứng khoán chinh phục đỉnh 1.900 điểm

Cụ thể, chốt phiên, VN-Index tăng hơn 17 điểm, lên 1.909 điểm. Toàn sàn HoSE có 119 mã tăng, 191 mã giảm, trong đó có 10 mã tăng trần. Như vậy, VN-Index đã chính thức vượt lại mốc 1.900 điểm sau nhiều lần thử thách không thành công trong quá khứ. Đáng chú ý, bước vào phiên giao dịch chiều 7/5, VN-Index đã có thời điểm lên tới 1.924 điểm - cao nhất lịch sử.

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 31.700 tỷ đồng, riêng HoSE ghi nhận hơn 30.000 tỷ đồng, tăng khoảng 26%.

Ở nhóm bất động sản, VHM tăng trần và VIC tăng hơn 2% đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, trong khi nhiều cổ phiếu cùng ngành lại suy yếu như NVL, VRE, PDR, CEO, KBC, DXG.

Chứng khoán vượt đỉnh lịch sử. (Ảnh chụp màn hình)

Nhóm công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến trái chiều. GEX và GEE tăng trần, nhưng CTD bất ngờ giảm sàn trong phiên ATC dù phần lớn thời gian giao dịch ở sắc xanh. Kết phiên, CTD còn dư bán giá sàn hơn 300.000 đơn vị. Các mã khác như VCG, CII, PC1, HHV, DPG, HAH cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Tại nhóm tài chính, STB tăng trần, HDB tăng 3,4%, LPB tăng 3,6%; bên cạnh đó MSB, VIX, MBB, CTG, VPB giữ sắc xanh. Ngược lại, VCB, BID, TCB cùng phần lớn cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh.

Nhóm năng lượng tiếp tục là điểm trừ của thị trường khi phần lớn cổ phiếu nới rộng đà giảm so với phiên sáng. Kết phiên, BSR, PVT, OIL, PVP, PVC, PVS, PVD giảm từ 2–5%.

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt hơn, lùi 0,70 điểm (-0,28%) về 247,76 điểm, còn UPCoM-Index vẫn giữ được sắc xanh khi tăng nhẹ 0,16 điểm lên 127,81 điểm.

Trước đó, các chuyên gia nhận định, VN-Index có dư địa hướng đến vùng cản kế tiếp tại 1.925 điểm. Trong ngắn hạn, quán tính tăng nhiều khả năng vẫn được duy trì trong các phiên tiếp theo. Tuy nhiên, khi tiến gần các kháng cự cao hơn, áp lực chốt lời có thể gia tăng, kéo theo những nhịp rung lắc mang tính kỹ thuật.

Trong bối cảnh chỉ số dự kiến dao động trong biên độ 1.865 - 1.925 điểm, chiến lược phù hợp nhất là "Mua tại hỗ trợ - Bán tại kháng cự" (Swing Trading), hiện thực hóa lợi nhuận từng phần khi VN-Index tiệm cận vùng kháng cự 1.925 điểm trong trường hợp lực cầu vẫn không có sự cải thiện.